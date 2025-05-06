В Украине появится больше работы в разных отраслях: правительство готовит масштабную стратегию

В Украине появится больше разнообразной работы, как в сфере малого бизнеса, так и в социальном предпринимательстве, потому что государство запускает программы поддержки предпринимательства, переквалификации и цифровизации службы занятости. Также ожидается расширение гибких и дистанционных форм занятости благодаря реформам трудового законодательства и инвестициям в развитие человеческого капитала.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины. В ответ на глубокие структурные вызовы, демографические изменения, последствия войны и технологические трансформации, Минэкономики инициировало разработку Стратегии занятости населения.

Ожидается, что реализация этой стратегии станет двигателем для создания новых рабочих мест, особенно в малом и среднем бизнесе, социальном предпринимательстве и инновационных отраслях. По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, восстановление рынка труда – один из приоритетов правительства. "Мы имеем огромный потенциал среди ветеранов, женщин, молодежи, людей с инвалидностью, которых необходимо интегрировать в современный рынок труда", - отметила она.

Главные направления будущей стратегии

создание новых рабочих мест - через поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение иностранных инвестиций и развитие социального предпринимательства;

- через поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение иностранных инвестиций и развитие социального предпринимательства; профессиональная переориентация - внедрение программ переквалификации и повышения квалификации в соответствии с актуальными потребностями рынка труда;

- внедрение программ переквалификации и повышения квалификации в соответствии с актуальными потребностями рынка труда; инклюзивность - обеспечение доступа к гибким и дистанционным формам занятости для уязвимых категорий населения;

- обеспечение доступа к гибким и дистанционным формам занятости для уязвимых категорий населения; реформа службы занятости - цифровизация услуг, обновление Трудового кодекса и укрепление связей между работниками и работодателями.

Национальный банк прогнозирует, что уровень безработицы в 2025 году составит 10,9%. Однако, по официальным данным, только за 2024 год 389 тысяч человек зарегистрировались как безработные, а реальная цифра значительно выше. В такой ситуации эффективная государственная стратегия может стать критически важным инструментом для стабилизации рынка труда.

Проект реализуется при поддержке правительства Германии и международной организации GIZ, которая акцентирует внимание на социально-экономической интеграции граждан, в частности внутренне перемещенных лиц и украинцев, вернувшихся из-за границы. Йенс Адам, директор по устойчивому экономическому развитию GIZ Украина, отметил, что новая стратегия не только отвечает на вызовы, но и формирует фундамент для устойчивого развития в послевоенный период.

К разработке Стратегии уже привлечен широкий круг заинтересованных сторон - представителей правительства, бизнеса, общественных организаций и международных партнеров. В мае-июне 2025 года запланировано проведение шести тематических встреч рабочих групп. В июне будет представлена предварительная концепция, а финальный документ обнародуют осенью.

"Продуктивность страны растет там, где граждане могут раскрыть свой потенциал. Политика в сфере занятости - это фундамент для реализации экономических решений", - подчеркнул Алексей Дорогань, исполнительный директор BRDO.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 40% украинских айтишников были вынуждены снизить свои зарплатные ожидания на фоне сложностей с трудоустройством, высокой конкуренции и ограниченного количества вакансий в 2024 году. Это свидетельствует о существенном охлаждении рынка ІТ, на котором даже опытным специалистам все труднее найти новую работу с достойной оплатой.

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