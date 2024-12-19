В Верховной Раде насчитали миллионы "лишних" украинцев за границей: сколько на самом деле беженцев уехало

Задекларированное количество украинских беженцев по кодону может быть значительно завышено, поскольку такие подсчеты не учитывают то, что некоторые граждане Украины регистрируются в нескольких принимающих странах, а также возвращаются на родину.

Видео дня

Об этом сообщили аналитики Центра экономической стратегии (ЦЭС), комментируя данные из Временной следственной комиссии по защите прав ВПЛ. Согласно им за рубежом находятся 7,7 млн украинцев, в том числе 5,3 млн человек приняли страны Европейского Союза.

"Мы не знаем, откуда эти цифры, но это гораздо выше, чем любые оценки 1 как наши, так и официальные данные ООН или ЕС", - отметили в ЦЭС.

По оценкам аналитиков центра, на конец января 2024 года за рубежом (учитывая Беларусь и Россию) находилось 4,9 млн украинцев. Именно эта оценка была учтена в утвержденной правительством Стратегии демографического развития до 2040 года.

"Даже если за год их количество выросло, то определенно не до 7,7 млн. По оценкам агентства ООН по вопросам беженцев количество беженцев за рубежом по состоянию на данный момент – 6,8 млн", - говорит старшая экономистка ЦЭС Дария Михайлишина.

Но даже эта оценка может быть завышена. Аналитики учитывают то, что в ООН могут не учитывать некоторые нюансы:

беженцы могли получать статус временной защиты или его аналог в нескольких странах,

украинцы могли вернуться домой, но продолжают учитываться ООН.

Учитывая это, реальное количество украинских беженцев в Евросоюзе тоже меньше подсчета ООН. По данным Евростата статус временной защиты в ЕС по состоянию на конец октября 2024 года получили 4,1 млн граждан Украины. Эту оценку в ЦЭС также называют слишком высокой

"Возможно, данные, которые были представлены в отчете ВСК, включают и тех, кто выехал из Украины до полномасштабного вторжения России, но их тоже довольно трудно посчитать. чтобы делать выводы на этих данных", – резюмируют в ЦЭС.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что большинство украинцев (91%) не планируют переезжать в Европейский Союз в ближайшие годы. Для вступления в ЕС, по мнению 57% граждан, Украине необходимы дальнейшие реформы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!