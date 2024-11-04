Переезд в ЕС: какое количество украинцев хотят уехать из страны в ближайшее время

Большинство украинцев (91%) не планируют переезжать в Европейский Союз в ближайшие годы. Для вступления в ЕС, по мнению 57% граждан, Украине необходимы дальнейшие реформы.

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Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 24-29 сентября. Несмотря на трудности, вызванные войной, только 7% украинцев планируют изменить страну проживания, а еще 2% затруднились с ответом.

Большинство украинцев (91%) категорически заявили об отсутствии планов на переезд в страны ЕС. Среди тех, кто рассматривает такую возможность, преобладает молодежь: 15% опрошенных в возрастной категории до 30 лет выразили желание жить в одной из стран Евросоюза. Это свидетельствует о том, что более старшее поколение украинцев, даже в условиях сложной экономической ситуации, связанной с войной, предпочитает оставаться на Родине.

В частности, 55% респондентов сообщили, что у них есть родственники или близкие, которые вынуждены были покинуть Украину из-за военной агрессии России. Больше всего среди жителей Востока (70%) и Юга (около 57%), а также среди жителей областных центров. Это отражает тенденцию к временной миграции, однако подавляющее большинство уезжает в целях безопасности, а не с окончательными планами покинуть страну навсегда.

Важной частью опроса стал вопрос реформ, ключевых для дальнейшего развития Украины и приближения к стандартам ЕС. Борьба с коррупцией возглавляет перечень необходимых изменений – 74% украинцев считают эту сферу главным направлением реформирования. Борьба с коррупцией остается одним из самых больших вызовов для Украины на пути к евроинтеграции, ведь коррупция считается серьезным препятствием для дальнейшего развития государственных институтов и привлечения иностранных инвестиций.

Кроме того, значительное количество респондентов поддерживают необходимость реформирования национальной безопасности и обороны (36%), а также судебной системы и прокуратуры (36%). Такие изменения граждане считают важными для построения стабильного и эффективного правосудия и усиления защиты страны в условиях продолжающейся войны.

Что касается будущего Украины в ЕС, только 20% опрошенных считают, что страна уже готова к вступлению, в то время как 57% убеждены, что для достижения полноценной интеграции необходимо провести еще больше реформ. Кроме борьбы с коррупцией, важной задачей остается усовершенствование судебной системы, усиление обороноспособности и создание эффективного и прозрачного механизма государственного управления. При этом 22% украинцев уверены, что страна вообще не готова к вступлению в ЕС на данный момент.

Примечательно, что за последний год количество граждан, признающих потребность в дополнительных реформах, выросло на 14%, что свидетельствует о растущей осознанности относительно сложностей и требований евроинтеграции. Наибольшую поддержку необходимости дальнейших изменений выражают жители Киева и Западной Украины, считающие евроинтеграцию одним из важнейших стратегических направлений страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, страны Европейского Союза стремятся оставить у себя только трудоустроенных беженцев из Украины. Поэтому украинские власти надеются, что значительное количество украинцев, выехавших после начала полномасштабного вторжения российских войск, вернутся из-за границы, когда перестанут получать финансовую помощь.

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