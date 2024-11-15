В Украину ввезут тысячи электрокаров из Китая: что будет с ценами после решения ЕС по КНР

Торговые войны между Китаем и Европейским Союзом (ЕС) могут привести к тому, что поток электрокаров из Поднебесной хлынет в Украину. Впрочем, эксперты не считают, что из-за этого цены на такие автомобили резко упадут.

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Как сообщает "Минфин", назначавшиеся и уже поставленные для европейского рынка китайские электрокары могут ринуться на другие рынки, в частности, в Украину. Это связано с рекордными пошлинами на них в Евросоюзе.

"В Украине тоже есть растаможка авто, но в отношении электрокаров действуют льготы – нет ни НДС, ни ввозной пошлины, а акциз составляет всего 1 евро за каждый киловатт мощности аккумулятора. То есть растаможить электрокар можно только за 120-150 евро", – объясняет глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Автоэксперт Олег Омельницкий оценивает сегмент китайских электрокаров в Украине в 10-12 тысяч в год. В результате рыночной войны с ЕС этот объем может вырасти на 3 тысячи автомобилей – до 15 тысяч. Стоимость этих "дополнительных" электрокаров зависит от того, насколько сильно ухудшится ситуация на европейском авторынке, и придется ли продавцам китайских электрокаров объявлять распродажи, чтобы избавиться от залежавшегося товара.

В среднем электромобили из КНР в Украине могут подешеветь на 10%. Но речь идет о достаточно высоком ценовом сегменте – от $20 тыс. В то же время 80% украинского авторынка занимают авто до 10 тысяч долларов, поэтому даже со скидкой цена на такие авто для большинства украинцев будет высокой, поэтому большого скачка продаж китайских электрокаров не ожидается.

Но на автопромышленность Китая украинский рынок оказывает слабое влияние. На фоне ограничений в связи с агрессией России против Украины продажи автомобилей европейских, корейских и японских марок в РФ резко упали, а их место занял Китай. Только за первые девять месяцев этого года из КНР в Россию экспортировали 849 951 автомобиль, пишет Financial Times. Это привело к тому, что в сентябре объем китайского автоэкспорта в Россию составил $1,8 млрд, тогда как в сентябре 2021-го этот показатель достигал лишь $96 млн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в целом украинцы стали меньше покупать электрокаров. В октябре 2024 года украинский автопарк пополнили 4277 таких автомобилей, что на 5% меньше, чем в это время год назад. В общей сложности самой популярной новой моделью электрокаров в Украине стала HONDA M-NV – таких авто было ввезено 188 штук. Среди б/у машин больше всего в страну ввезли NISSAN Leaf – 447 единиц.

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