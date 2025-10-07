В Украину массово везут подержанные машины из-за границы: сколько стоят самые популярные модели
В сентябре украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных авто из-за рубежа, среди которых больше всего бензиновых и электромобилей. Средний возраст импортируемых машин – 8,4 года, а самыми популярными моделями остаются Volkswagen Golf, Tesla Model Y и Tesla Model 3.
Об этом сообщает "Укравтопром". Основным трендом остается желание украинцев покупать более доступные варианты на вторичном рынке за рубежом, часто среди моделей в возрасте от 5 до 10 лет.
Средний возраст машин, получивших в прошлом месяце украинские номера, составил 8,4 года. Такой спрос объясняется как экономическими факторами, так и желанием иметь современный комфортный автомобиль без высокой переплаты за новое авто. Сегмент импортируемых авто по типу топлива выглядит следующим образом:
- бензиновые – 45%;
- электромобили – 29%;
- дизельные – 18%;
- гибриды – 5%;
- авто с ГБО – 3%.
Это свидетельствует, что большинство украинцев и в дальнейшем отдают предпочтение традиционным бензиновым автомобилям, хотя электромобили и гибриды показывают стабильный рост популярности. Лидером среди ввозимого секонд-хенда остается Volkswagen Golf – 1133 единицы. В ТОП-10 сентября вошли:
- Volkswagen Golf – 1133 ед.;
- Tesla Model Y – 929 ед.;
- Tesla Model 3 – 738 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 692 ед.;
- Renault Megane – 671 ед.;
- Nissan Leaf – 651 ед.;
- Skoda Octavia – 644 ед.;
- Audi Q5 – 630 ед.;
- Nissan Rogue – 526 ед.;
- Kia Niro – 495 ед.
Среди наиболее популярных моделей много компактных авто и SUV, что свидетельствует о стремлении украинцев сочетать практичность и экономию топлива с комфортом. По последним данным рынка, средняя стоимость 5-летних авто на украинском вторичном рынке колеблется:
- Volkswagen Golf – $12 000–$14 000;
- Tesla Model 3 – $28 000–$32 000;
- Tesla Model Y – $35 000–$40 000;
- Volkswagen Tiguan – $16 000–$18 500;
- Renault Megane – $9 000–$11 000;
- Nissan Leaf – $8 500–$10 500;
- Skoda Octavia – $11 000–$13 000;
- Audi Q5 – $23 000–$26 000;
- Nissan Rogue – $15 000–$17 000;
- Kia Niro – $18 000–$20 000.
Цены отражают среднее состояние автомобилей, их комплектацию и пробег и дают представление об экономической целесообразности ввоза подержанных авто из-за рубежа для украинских покупателей. С начала года украинцы приобрели 181,8 тыс. подержанных легковушек, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Спрос на ввезенные авто стабильно растет, и большинство покупателей выбирают модели с проверенным техническим состоянием и небольшим пробегом, в основном бензиновые или электрические. Явная тенденция последних месяцев – увеличение импорта подержанных автомобилей, что позволяет украинцам за меньшие деньги получить современное авто, уменьшая давление на внутренний рынок новых авто.
