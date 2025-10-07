В Украину массово везут подержанные машины из-за границы: сколько стоят самые популярные модели

В сентябре украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных авто из-за рубежа, среди которых больше всего бензиновых и электромобилей. Средний возраст импортируемых машин – 8,4 года, а самыми популярными моделями остаются Volkswagen Golf, Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Видео дня

Об этом сообщает "Укравтопром". Основным трендом остается желание украинцев покупать более доступные варианты на вторичном рынке за рубежом, часто среди моделей в возрасте от 5 до 10 лет.

Средний возраст машин, получивших в прошлом месяце украинские номера, составил 8,4 года. Такой спрос объясняется как экономическими факторами, так и желанием иметь современный комфортный автомобиль без высокой переплаты за новое авто. Сегмент импортируемых авто по типу топлива выглядит следующим образом:

бензиновые – 45%;

– 45%; электромобили – 29%;

– 29%; дизельные – 18%;

– 18%; гибриды – 5%;

– 5%; авто с ГБО – 3%.

Это свидетельствует, что большинство украинцев и в дальнейшем отдают предпочтение традиционным бензиновым автомобилям, хотя электромобили и гибриды показывают стабильный рост популярности. Лидером среди ввозимого секонд-хенда остается Volkswagen Golf – 1133 единицы. В ТОП-10 сентября вошли:

Volkswagen Golf – 1133 ед.;

– 1133 ед.; Tesla Model Y – 929 ед.;

– 929 ед.; Tesla Model 3 – 738 ед.;

– 738 ед.; Volkswagen Tiguan – 692 ед.;

– 692 ед.; Renault Megane – 671 ед.;

– 671 ед.; Nissan Leaf – 651 ед.;

– 651 ед.; Skoda Octavia – 644 ед.;

– 644 ед.; Audi Q5 – 630 ед.;

– 630 ед.; Nissan Rogue – 526 ед.;

– 526 ед.; Kia Niro – 495 ед.

Среди наиболее популярных моделей много компактных авто и SUV, что свидетельствует о стремлении украинцев сочетать практичность и экономию топлива с комфортом. По последним данным рынка, средняя стоимость 5-летних авто на украинском вторичном рынке колеблется:

Volkswagen Golf – $12 000–$14 000;

– $12 000–$14 000; Tesla Model 3 – $28 000–$32 000;

– $28 000–$32 000; Tesla Model Y – $35 000–$40 000;

– $35 000–$40 000; Volkswagen Tiguan – $16 000–$18 500;

– $16 000–$18 500; Renault Megane – $9 000–$11 000;

– $9 000–$11 000; Nissan Leaf – $8 500–$10 500;

– $8 500–$10 500; Skoda Octavia – $11 000–$13 000;

– $11 000–$13 000; Audi Q5 – $23 000–$26 000;

– $23 000–$26 000; Nissan Rogue – $15 000–$17 000;

– $15 000–$17 000; Kia Niro – $18 000–$20 000.

Цены отражают среднее состояние автомобилей, их комплектацию и пробег и дают представление об экономической целесообразности ввоза подержанных авто из-за рубежа для украинских покупателей. С начала года украинцы приобрели 181,8 тыс. подержанных легковушек, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Спрос на ввезенные авто стабильно растет, и большинство покупателей выбирают модели с проверенным техническим состоянием и небольшим пробегом, в основном бензиновые или электрические. Явная тенденция последних месяцев – увеличение импорта подержанных автомобилей, что позволяет украинцам за меньшие деньги получить современное авто, уменьшая давление на внутренний рынок новых авто.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, автомобили с электрическим двигателем впервые стали самым популярным типом новых авто, которые купили в Украине. В сентябре на такие приходилось каждое третье. Самой популярной моделью оказался Volkswagen ID UNYX – цена на такую стартует от $22,8 тыс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!