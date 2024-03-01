В Украину через два года после закрытия возвращается сеть Zara: названа дата

Испанский розничный гигант Zara намерен открыть магазины в Украине в начале апреля. Сеть после начала полномасштабной войны закрылась и отсутствовала на украинском рынке в течение двух лет.

Как сообщает издание Reuters, владелец Zara Inditex (ITX.MC) сообщил местным арендодателям, что начнет восстанавливать свои магазины в Украине в начале апреля. Ритейлер планирует открыть 50 из более чем 80 своих магазинов в стране. .

34 магазина, которые останутся закрытыми, находятся в частях юга и востока Украины, непосредственно пострадавших от войны. Испанская группа постепенно откроет 20 магазинов, в том числе три магазина Zara, в торговых центрах Киева, сообщает FT, добавляя, что со временем компания откроет всего 50 магазинов по всей стране.

В 2022 году владелец Zara вслед за некоторыми из крупнейших западных брендов, приостановивших деятельность в России и Украине, включая его главного конкурента H&M (HMb.ST).

Напомним, еще в прошлом году сообщалось, что испанская торговая группа Inditex, являющаяся владельцем брендов ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, может возобновить работу своих магазинов в Украине.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jacobs Douwe Egberts за время полномасштабной войны только нарастила свое производство в РФ. Она расширяет бизнес, уплачивает миллионы долларов налогов агрессору. Вырученные деньги россияне, в частности, тратят на изготовление ракет. Этими ракетами агрессор ежедневно разрушает мирные города и убивает украинцев.

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