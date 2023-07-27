Jacobs платит в бюджет РФ и продолжает продавать товары украинцам: что нужно знать каждому о скандальной позиции компании

Голландская компания Jacobs Douwe Egberts за время полномасштабной войны только наростила свое производство в РФ. Они расширяют бизнес, платят миллионы долларов налогов агрессору. Полученные деньги россияне, в том числе, тратят на строительство ракет. Этими ракетами агрессор ежедневно разрушает мирные города и убивает украинцев.

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Jacobs Douwe Egberts через "дочки" представлен рядом разных брендов и работает и в Украине, и в РФ, спонсирует войну и продолжает зарабатывать на жертвах войны. О том, что украинцам стоит знать об известной компании, читайте в материале OBOZREVATEL.

Jacobs платит агрессору огромные налоги и инвестирует в производство, несмотря на войну

В июне прошлого года, пока Россия продолжала самую масштабную захватническую войну со времен Второй мировой, голландская компания Jacobs Douwe Egberts расширяла свое производство на территории страны-агрессора. В Ленинградской области "Якобс дау эгбертс рус" (дочернее предприятие российской компании) ввело в эксплуатацию производственное здание площадью 5,8 тыс. квадратов. Пока конкуренты покидали страну-агрессора, Jacobs расширялись.

В результате 2022-й стал лучшим финансовым годом для российской дочки. Ее обороты составили 42,6 млрд рублей (17,5 млрд грн). Голландская компания входит в американскую Mondelez International. Нацагентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) внесло их в перечень спонсоров войны. По подсчетам ведомства, компания только в прошлом году заплатила в бюджет РФ $61 млн налогов. Это привело к бойкоту продукции компании в Швеции и Норвегии.

Jacobs Douwe Egberts имеют дочерние компании по всему миру. В частности:

в Украине работает "Якобс Дау Егбертс Украина";

в РФ "Якобс Дау Егбертс Рус";

в Беларуси "Якобс Дау Егбертс Бел".

В "Якобс Дау Егбертс Рус", как пишут российские СМИ, думают над тем, чтобы не использовать бренд Jacobs, а вместо этого называть кофе Monarch или Milicano. Якобы окончательного решения еще нет, однако, чтобы продолжать зарабатывать на российском рынке без вреда для своей репутации, планируют создать самостоятельный бренд.

Хотя после начала полномасштабной войны американская компания Mondelez International и заявила о прекращениях инвестициях в рекламу, на объемы их инвестиций и выручки это не повлияло.

Как работает "Якобс Дау Егбертс Украина"

"Якобс Дау Егбертс Рус" полномасштабную войну против Украины проигнорировали. На своих страницах в соцсетях после начала полномасштабной агрессии они сделали паузу в несколько месяцев, а затем опубликовали рекламу Jacobs 4 в 1.

"Дочка" крупной компании продолжает развивать производство в России, а произведенное в РФ также отправляет и в Беларусь. Это не мешает им зарабатывать и в Украине. Через "Якобс Дау Егбертс Украина" они поставляют свою продукцию в крупные сети супермаркетов (АТБ, Сильпо, Фора и т.д), в сетях АЗС (КЛО, АМИК), работают под брендами Jacobs, L’or, Pizza d’oro.

Jacobs успешно работает и в Украине, не сталкиваясь с бойкотом со стороны потребителей и санкциями (решение НАПК имеет только декларативный характер). С одной стороны, они платят налоги в бюджет агрессора, тем самым спонсируют строительство ракет, которые убивают украинцев. А с другой, зарабатывают на украинцах, продавая свои товары.

Jacobs Douwe Egberts принадлежит американской корпорации Mondelez International. 99,74 % ее акций находится в свободном обращении, крупнейшие институциональные инвесторы – The Vanguard Group (5,49 %, более 10% с взаимными фондами), State Street Corporation (3,99%), Wellington Management Company LLP (3,73%), Trian Fund Management LP (3,02 %), BlackRock Fund Advisors (2,95%).

Единственное, что может остановить корпорацию от желания зарабатывать на агрессоре и спонсировать ее армию своими налогами – общественное давления. До тех пор, пока международный бизнес может безнаказанно спонсировать убийства украинцев, ослабить РФ будет крайне сложно.