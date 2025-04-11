В украинских супермаркетах начался сезон тепличных помидоров, овощи уже в продаже: какие цены

В Украине в течение недели 7-13 апреля начали поступать в продажу первые тепличные помидоры местного производства. Это на полторы недели раньше, чем в прошлом году. Закупочные цены, по которым фермеры отгружают товар составляет 85-110 грн в зависимости от сорта. Розничная стоимость в супермаркетах тоже сильно различается – от 100 грн до 170 грн.

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Как сообщают аналитики EastFruit, урожай ранних помидоров в Украине пока небольшой из-за неблагоприятных погодных условий. Именно это влияет на цены и доступность овоща в продаже.

Отгрузка крупных партий, по прогнозам участников рынка начнется не ранее конца апреля. После этого ожидаются изменения и в рознице.

При этом отмечается, что отгрузочные цены на украинские помидоры все же уже заметно снизились по сравнению с прошлым годом. Падение составило 26%.

"На украинском рынке основное предложение по-прежнему составляет импортный томат производства Турции. Участники рынка сообщают, что турецкий томат предлагается к продаже гораздо дешевле, чем томат из местных теплиц. Цены на импортную продукцию озвучиваются в диапазоне 70-80 грн/кг (в закупке. – Ред.)", – отмечают аналитики.

Так, по результатам мониторинга OBOZ.UA, украинские помидоры в рознице действительно дороже импортных. Если турецкие можно найти по 80-90 грн/кг и в рознице, то украинские томаты дешевле 99,8 грн купить не получится. А пиковая цена составляет почти 170 грн/кг.

Впрочем, и найти украинских овощ в розничной продаже пока не просто. Такие томаты продают только несколько из крупных продуктовых ритейлеров страны.

В то же время, в начале апреля в Украине снизилась цена на импортные помидоры – сразу на 10%. Дело в том, что темпы сбыта турецких томатов значительно снизились, а предложение, наоборот, выросло.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине выросли цены на большинство овощей "борщевого набора", за исключением картофеля, который подешевел из-за низкого спроса. Общая тенденция показывает, что пока что следует ожидать дальнейших изменений на рынке овощей и фруктов в сторону подорожания.

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