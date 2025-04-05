Цены на помидоры за неделю резко снизились: сколько теперь стоят

В Украине на этой неделе снизилась цена на импортные помидоры. Тепличный томат производства Турции поступает в продажу по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле чем неделей ранее.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Так, темпы сбыта турецких томатов значительно снизились, а предложение, наоборот, выросло. В сложившихся условиях продавцы приняли решение и далее снижать отпускные цены на имеющиеся объемы овощей, чтобы не предотвратить накопление нереализованной продукции на складах оптовых компаний.

По словам участников рынка, понижательный тренд в сегменте тепличных томатов провоцирует увеличение предложения импортной продукции, в то время как темпы сбыта существенно замедлились.

В результате на сегодняшний день импортные помидоры в Украине уже реализуются в среднем на 19% дешевле, чем в начале апреля 2024 года. При этом большинство операторов рынка склонны считать, что понижательный ценовой тренд в данном сегменте будет преобладать на рынке и на следующей неделе.

Цены по данным мониторинга Минфина.

Помидоры красные (1 кг)

Auchan – 125,00 грн

Metro – 109,10 грн

Novus – 98,99 грн

Megamarket – 145,80 грн

средняя цена: 119,72 грн

Помидоры розовые (1 кг)

Auchan – 129,90 грн

Metro – 249,50 грн

средняя цена: 189,70 грн

Помидоры сливка (1 кг)

Metro – 149,90 грн

Auchan – 116,50 грн

Megamarket – 170,10 грн

средняя цена: 145,50 грн.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине выросли цены на большинство овощей "борщового набора", за исключением картофеля, который подешевел из-за низкого спроса. Общая тенденция показывает, что весной следует ожидать дальнейших изменений на рынке овощей и фруктов в сторону подорожания. Специалисты агросектора и экономические аналитики объясняют изменение стоимости различных овощей рядом факторов, в частности сезонностью, объемами урожая, уровнем потребительского спроса и затратами на логистику.

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