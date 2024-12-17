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В украинских банках запускают единоую Дія.Картку для всех госвыплат: что нужно знать

Роман Костюченко
Рынки и компании
1 минута
1,3 т.
В украинских банках запускают единую Дія.Картку

Минцифры создало Дія.Картку – универсальную банковскую карту, позволяющая открывать счета для получения выплат по разным государственным программам. Карту предоставляют ряд банков – в т.ч., ПриватБанк, Monobank и пр. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать о нововведении.

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Для чего нужна Дія.Картка

  • Новое Дія.Картка нужна, чтобы украинцы больше не открывали отдельные счета для каждой госпрограммы (єПідтримка, кэшбек и т.д.).
  • Оформить Дія.Картку уже можно в ряде банков (список – ниже на этой странице).
  • Для оформления единой карты для госвыплат нужно воспользоваться приложением выбранного банка.

Обратите внимание: пока карта работает только для одной программы – это новая книга. Но счет для госвыплат можно открыть заранее, даже если вы не получаете деньги ни по одной программе.

Какие банки предоставляют Дія.Картку

  • ПриватБанк;
  • А-банк;
  • Акордбанк;
  • Глобус банк;
  • monobank.

Какие банки подключаться к программе в будущем

  • Банк Кредит Днепр;
  • Sense;
  • Bank 3/4.

Какие услуги могут подключить в Дія.Картку

  • Выплаты єПідтримки – включая те, которые были в 2021-2023 годах.
  • Государственные программы по средствам для целевых выплат.
  • Соцуслуги.
  • Зарплаты и стипендии.
  • Внесение собственных средств.
  • Важно понимать, что для расширения функционала карточки могут понадобиться законодательные изменения.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в последнее время в Украине активизировались банковские мошенники. Чаще всего они используют телефонное мошенничество и фишинг, чтобы выманить конфиденциальные банковские данные граждан.

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