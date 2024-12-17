В украинских банках запускают единоую Дія.Картку для всех госвыплат: что нужно знать

Минцифры создало Дія.Картку – универсальную банковскую карту, позволяющая открывать счета для получения выплат по разным государственным программам. Карту предоставляют ряд банков – в т.ч., ПриватБанк, Monobank и пр. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать о нововведении.

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Для чего нужна Дія.Картка Новое Дія.Картка нужна, чтобы украинцы больше не открывали отдельные счета для каждой госпрограммы (єПідтримка, кэшбек и т.д.).

Оформить Дія.Картку уже можно в ряде банков (список – ниже на этой странице).

Для оформления единой карты для госвыплат нужно воспользоваться приложением выбранного банка. Обратите внимание: пока карта работает только для одной программы – это новая книга. Но счет для госвыплат можно открыть заранее, даже если вы не получаете деньги ни по одной программе.

Какие банки предоставляют Дія.Картку

ПриватБанк;

А-банк;

Акордбанк;

Глобус банк;

monobank.

Какие банки подключаться к программе в будущем

Банк Кредит Днепр;

Sense;

Bank 3/4.

Какие услуги могут подключить в Дія.Картку

Выплаты єПідтримки – включая те, которые были в 2021-2023 годах.

Государственные программы по средствам для целевых выплат.

Соцуслуги.

Зарплаты и стипендии.

Внесение собственных средств.

Важно понимать, что для расширения функционала карточки могут понадобиться законодательные изменения.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в последнее время в Украине активизировались банковские мошенники. Чаще всего они используют телефонное мошенничество и фишинг, чтобы выманить конфиденциальные банковские данные граждан.

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