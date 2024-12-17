В украинских банках запускают единоую Дія.Картку для всех госвыплат: что нужно знать
Минцифры создало Дія.Картку – универсальную банковскую карту, позволяющая открывать счета для получения выплат по разным государственным программам. Карту предоставляют ряд банков – в т.ч., ПриватБанк, Monobank и пр. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать о нововведении.
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Какие банки предоставляют Дія.Картку
- ПриватБанк;
- А-банк;
- Акордбанк;
- Глобус банк;
- monobank.
Какие банки подключаться к программе в будущем
- Банк Кредит Днепр;
- Sense;
- Bank 3/4.
Какие услуги могут подключить в Дія.Картку
- Выплаты єПідтримки – включая те, которые были в 2021-2023 годах.
- Государственные программы по средствам для целевых выплат.
- Соцуслуги.
- Зарплаты и стипендии.
- Внесение собственных средств.
- Важно понимать, что для расширения функционала карточки могут понадобиться законодательные изменения.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в последнее время в Украине активизировались банковские мошенники. Чаще всего они используют телефонное мошенничество и фишинг, чтобы выманить конфиденциальные банковские данные граждан.
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