В Украине значительно подешевел популярный овощ: какие цены в супермаркетах

Тепличные огурцы в Украине подешевели на 11%, но их стоимость остается на 21% выше, чем в прошлом. Ситуация временная, и уже на следующей неделе возможно восстановление ценового роста.

Видео дня

Снижение цен на огурцы объясняется несколькими ключевыми факторами :

сокращение закупок оптовыми компаниями: операторы рынка отмечают уменьшение интереса со стороны оптовых компаний и розничных сетей к крупным партиям огурцов;

операторы рынка отмечают уменьшение интереса со стороны оптовых компаний и розничных сетей к крупным партиям огурцов; накопление нереализованной продукции: из-за замедления продаж на складах тепличных предприятий накопились значительные объемы огурцов. Это приводит к постепенному ухудшению качества продукции и стимулирует производителей снижать цены во избежание потерь.

Цены по сравнению с прошлым годом

Несмотря на текущее удешевление, тепличные огурцы в Украине все еще остаются дороже, чем в прошлом. В среднем их цена превышает прошлогодний уровень на 21%. на аграрный сектор в 2023 году.

Большинство участников рынка считают нынешнее удешевление временным явлением. Эксперты отмечают, что уже на следующей неделе может начаться новый рост цен в этом сегменте.

Цены на огурцы в супермаркетах

В сетях супермаркетов в Украине стоимость тепличных огурцов составляет от 99,89 до 109 грн за кг. огурцы такие:

АТБ – 99,89 грн/кг;

Varus – 99,90 грн/кг;

Cильпо – 129 грн/кг.

Фора – 109 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за инфляции, засухи и нехватки рабочих украинские фермеры собрали в этом году значительно меньше урожаев, поэтому на рынке увеличилось количество импортных овощей. Поэтому цены на овощи заметно выросли и в последующие месяцы увеличатся еще сильнее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!