В Украине запустили в рейсы новые поезда: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" назначила ряд поездов, что облегчит украинцам путь из Киева во Львов, Днепр, Трускавец, Ужгород, а также из Львова в Чоп. Купить билет на поезда можно приобрести в августе-октябре, а некоторые – и в 2026 году.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе железной дороги. Пассажирам советуют перед поездкой проверять актуальное расписание с промежуточными остановками и датами курсирования, чтобы удостовериться в том, что нужный поезд точно в рейсе.

№249/250 Киев – Львов

рейсы совершаются 27, 28 августа через Славуту;

отправление из Киева в 06:35, прибытие во Львов в 13:49;

отправление из Львова в 15:48, прибытие в Киев в 22:46;

стоимость:

1 класс – 271,26 грн;



2 класс – 154,30 грн.

№220/219 Киев – Днепр

рейсы запланированы на 25, 28, 30, 31 августа через Каменское;

отправление из Киева в 14:35, прибытие в Днепр в 21:33 (через Каменское);

отправление из Днепра в 08:24, прибытие в Киев в 15:34 (с остановкой в Славуте);

стоимость:

1 класс – 678,02 грн.

№159/160 Киев – Трускавец

рейсы совершаются 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября с остановками во Львове и Дрогобыче;

отправление из Киева в 10:16, прибытие в Трускавец в 19:37;

отправление из Трускавца в 09:46, прибытие в Киев в 19:10 (время в пути – 9 ч 24 мин);

стоимость:

1 класс – 755,49 грн;



2 класс – 380,15 грн.

№218/217 Чоп – Львов

рейсы совершаются 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, а остановки в Батево, Мукачево, Сваляве, Воловце, Славско, Сколе и Стрые;

отправление из Чопа в 10:28, прибытие во Львов в 15:30;

отправление из Львова в 15:49, прибытие в Чоп в 20:38;

стоимость:

1 класс – 292,42 грн.

№ 284/283 Ужгород – Киев

будет курсировать через день с 1 сентября и до начала нового графика движения на 2026 год;

отправление из Ужгорода в 23:30, прибытие в Киев в 13:43 (время в пути – 9 ч 24 мин);

стоимость:

плацкарт – 376,69 грн; купе – 645,19 грн; люкс – 1534,99 грн.



отправление из Киева в 15:21, прибытие в Ужгород в 05:00;

стоимость:

плацкарт – 350,01 грн;



купе – 591,66 грн;



люкс – 1396,50 грн.

Этот поезд подвязан в Киеве под скоростные поезда Харьковского и Днепровского направлений, поэтому пригодится, если из Харькова или Днепра вдруг на нужную дату не осталось свободных мест в Западном направлении.

Следует учитывать, что все дополнительные поезда, кроме 284/283, имеют вагоны с сидячими местами в купе или люксе, и приобрести постель пассажиры не смогут. А приобрести билеты можно как в железнодорожных кассах, так и онлайн – на сайте или в мобильном приложении "Укрзалізниці".

Как уже сообщал OBOZ.UA, за прошедшую неделю (11-17 августа) "Укрзалізниця" перевезла более 644 тыс. пассажиров. А более 15% билетов было продано только по пяти самым популярным направлениям – из Киева во Львов, Одессу, Харьков, Перемышль и Днепр. Например, на первый маршрут спрос в семь раз выше предложения билетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!