В Украине запустили в продажу билеты на новый "специальный" поезд: сколько стоят

"Укрзалізниця" запустила в продажу билеты на поезд новый поезд между Киевом и Сумами. В первый рейс он поедет 18 мая, стоимость билетов около 170 грн.

Поезд будет дневным – т.е., будет прибывать на конечную станцию в день отправления. Курсировать же он будет временно – с 18 по 26 мая.

"Усиливаем транспортную связь Сумщины со столицей назначением дополнительного дневного поезда №279/280 Киев – Сумы. Состоять поезд будет из сидячих вагонов", – рассказали ранее в самой компании.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На 18 мая билеты на поезд из Киева в Сумы продаются на сидячие места 2 класса. Их стоимость – 168,17 грн. Купить их можно, в частности, в приложении "Укрзалізниці".

В обратную сторону билеты продаются также на сидячие места 2 класса. И стоят те же 168,17 грн.

Расписание поезда Киев – Сумы

Поезд будет курсировать ежедневно с 18 по 26 мая. Из Киева он будет отправляться в 07:33. Прибытие в Сумы – в 13:19.

В обратный рейс поезд будет отправляться из Сум в 14:50. Прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 20:47.

"По станции Киев-Пассажирский доступны несколько согласованных стыковок с поездами в другие регионы. Пересадочные билеты можно оформить в приложении и на новом сайте "Укрзалізниці", – отметили в перевозчике.

Во время следования же, подчеркивается, предусмотрено несколько остановок. Они будут совершены на станциях:

Дарница;

Нежин;

Бахмач;

Конотоп;

Путивль;

Ворожба;

Белополье.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" запустила обновленный сайт для покупки билетов на поезда. Пока он работает в бета-режиме, но уже предоставляет возможность покупки билетов на любой поезд , в т.ч. Киев – Варшава и Киев – Вена.

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