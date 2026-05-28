В Украине запустили уникальные поезда по важному маршруту: как выглядят внутри. Фото

В Украине существенно обновят некоторые региональные электропоезда, впервые в истории оборудовав их системами кондиционирования воздуха. Улучшенные электрички уже вышли на рейсы Ровно – Львов и Киев – Хмельницкий.

Об этом сообщили в "Укрзалізнице". В компании отметили, что подвижной состав был обновлен собственными силами на внутренних производственных мощностях компании.

Какие электропоезда обновили

Модернизацию прошли два электропоезда — ЕР9М-502 и ЕР9Е-630. Они уже вышли на рейсы и курсируют по двум популярным направлениям:

Ровно – Львов – Ровно ;

; Киев – Хмельницкий – Киев.

Запуск этих поездов не только повысит качество пригородных перевозок, но и создаст удобную альтернативу дефицитным поездам дальнего следования между столицей и Львовом. Железнодорожники предлагают комфортный комбинированный вариант путешествия из Киева во Львов через Хмельницкий:

для этого надо отправиться из столицы региональным поездом № 857К Киев – Хмельницкий ;

; в Хмельницком осуществить пересадку на поезд № 825 Хмельницкий –Тернополь – Львов ;

; время ожидания на вокзале между двумя рейсами вполне комфортно и составляет около 2 часов.

Сколько стоят билеты

Билеты на указанные маршруты уже добавлены в продажу. Пассажиры могут приобрести их в мобильном приложении "Укрзалізниці" (билеты размещены в стандартном разделе "Дальние").

Детали проекта по обновлению подвижного состава

Обновленные рейсы выполняются в рамках новой пилотной программы государственного заказа внутренних железнодорожных пассажирских перевозок. Проект является фактическим прототипом европейской модели PSO (Public Service Obligation) — системы государственного заказа социально важных транспортных услуг, что позволяет построить прозрачную и прогнозируемую модель финансирования железной дороги.

Всего с начала полномасштабного вторжения "Укрзализныця" успешно модернизировала уже 52 электропоезда. Сейчас мастера компании завершают финальные работы над еще одной электричкой с кондиционером — вскоре она выйдет на региональные маршруты в Одесской области. Всего до конца текущего года перевозчик планирует капитально обновить и выпустить на пути еще более 5 подобных модернизированных поездов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в мае "Укрзалізниця" получила первые 6 из 100 новых пассажирских вагонов нового поколения. Они произведены в Украине и уже вошли в состав флагманского поезда №81 "Сакура", который с 28 апреля начал курсировать между Киевом и крупным региональным центром Ужгородом. Новые вагоны относятся к классу купе и, среди прочего, имеют улучшенные полки, кондиционирование, обновленные аккумуляторные батареи.

