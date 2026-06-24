В Украине запустили поезд с паровозом 1938 года: поедет по специальному маршруту

"Укрзалізниця" запустила поезда по самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге – под тягой старейшего действующего паровоза в Украине, выпущенного в 1938 году, а также паровоза 1954 г.в. Впрочем, поезда будут временными – в рейсы они выйдут лишь 27-28 июня.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Запуск приурочен ко Дню Конституции Украины (28 июня).

Поездом 1938 г.в. стал 159 №4-95.

Поездом 1954 г.в. – Эр 798-71.

Где купить билеты

Билеты на поезда уже поступили в продажу. Их можно купить:

на сайте "Укрзалізниці";

в приложении перевозчика;

в кассах вокзалов.

Как добраться до Гайворона

Доехать же до Гайворона в Кировоградской области можно в вагонах, которые в "Укрзалізниці" специально запустили под рейсы "паровозных поездов". Вагоны будут следовать в составе поездов из Киева, Одессы и Львова. Как рассказали в перевозчике, отправление запланировано:

из Киева, Львова и Одессы – на вечер 26 и 27 июня.

Прибытие в Гайворон – 8:00 следующего дня.

Из Гайворона – 27 и 28 июня.

Отправление – в 20:40.

Самая длинная узкоколейка в Европе

Саму же узкоколейку построили еще в начале 20-го века. Он признана самой длинной в Европе.

Ранее она тянулась до Подгородной, но в 2001 году ту часть путей разобрали. Дело в том, что в 1980-х годах построили альтернативный маршрут с широкой колеей от Гайворона до Подгородной.

В начале 20-го века такие железные дороги на территории Украины использовались в основном для грузовых перевозок. Или же их строили в качестве временных путей, а потом разбирали.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новый поезд из Киева в популярную среди туристов Одессу. Первый рейс запланирован на 27 июня. Билеты же на поезд уже поступили в продажу – однако их быстро разбирают.

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