В Украине запустили поезд с паровозом 1938 года: поедет по специальному маршруту
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"Укрзалізниця" запустила поезда по самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге – под тягой старейшего действующего паровоза в Украине, выпущенного в 1938 году, а также паровоза 1954 г.в. Впрочем, поезда будут временными – в рейсы они выйдут лишь 27-28 июня.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:
- Запуск приурочен ко Дню Конституции Украины (28 июня).
- Поездом 1938 г.в. стал 159 №4-95.
- Поездом 1954 г.в. – Эр 798-71.
Где купить билеты
Билеты на поезда уже поступили в продажу. Их можно купить:
- на сайте "Укрзалізниці";
- в приложении перевозчика;
- в кассах вокзалов.
Как добраться до Гайворона
Доехать же до Гайворона в Кировоградской области можно в вагонах, которые в "Укрзалізниці" специально запустили под рейсы "паровозных поездов". Вагоны будут следовать в составе поездов из Киева, Одессы и Львова. Как рассказали в перевозчике, отправление запланировано:
- из Киева, Львова и Одессы – на вечер 26 и 27 июня.
Прибытие в Гайворон – 8:00 следующего дня.
- Из Гайворона – 27 и 28 июня.
Отправление – в 20:40.
Самая длинная узкоколейка в Европе
Саму же узкоколейку построили еще в начале 20-го века. Он признана самой длинной в Европе.
Ранее она тянулась до Подгородной, но в 2001 году ту часть путей разобрали. Дело в том, что в 1980-х годах построили альтернативный маршрут с широкой колеей от Гайворона до Подгородной.
В начале 20-го века такие железные дороги на территории Украины использовались в основном для грузовых перевозок. Или же их строили в качестве временных путей, а потом разбирали.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новый поезд из Киева в популярную среди туристов Одессу. Первый рейс запланирован на 27 июня. Билеты же на поезд уже поступили в продажу – однако их быстро разбирают.
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