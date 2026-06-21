"Укрзалізниця" запустила новый поезд по специальному маршруту: цена билетов
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"Укрзалізниця" запустила новый поезд из Киева в популярную среди туристов Одессу. Первый рейс запланирован на 27 июня. Билеты же на поезд уже поступили в продажу – однако их быстро разбирают. А, к примеру, на рейс 5 июля в вагоны 1 класса они стоят 1 518 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:
- Поезд получил номер 765/766.
- На рейсы будет выходить состав "Интерсити +".
- Поездки будут осуществляться ежедневно
"На летний период сформирован новый цикл курсирования скоростных электропоездов... Киев – Одесса... Обеспечить назначение новых рейсов и увеличение периодичности курсирования существующих удалось благодаря оптимизации оборота скоростного подвижного состава", – говорится в сообщении.
Расписание поезда
Из Киева 27 июня поезд отправится в 23:18. Прибытие в Одессу – 28 июня в 6:33.
Отправление с Одессы – 7:07. Прибытие в столицу – 15:52.
Сколько стоят билеты на новый поезд
Стоимость же билетов на поезд зависит от ряда параметров. В частности:
- даты отправления;
- класса вагона;
- направления.
При этом на ближайшие рейсы билеты уже почти раскуплены. А, скажем на 5 июля:
- из Киева в вагоны 1 класса они стоят 1 518 грн. Во 2-й класс – 527 грн.
- из Одессы: в вагоны 1 класса – 1 518 грн. Во 2-й класс – 527 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" обновила расписание движения поездов. Оно вступит в силу уже 28 июня.
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