"Укрзалізниця" запустила новый поезд по специальному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила новый поезд из Киева в популярную среди туристов Одессу. Первый рейс запланирован на 27 июня. Билеты же на поезд уже поступили в продажу – однако их быстро разбирают. А, к примеру, на рейс 5 июля в вагоны 1 класса они стоят 1 518 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Поезд получил номер 765/766.

На рейсы будет выходить состав "Интерсити +".

Поездки будут осуществляться ежедневно

"На летний период сформирован новый цикл курсирования скоростных электропоездов... Киев – Одесса... Обеспечить назначение новых рейсов и увеличение периодичности курсирования существующих удалось благодаря оптимизации оборота скоростного подвижного состава", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Из Киева 27 июня поезд отправится в 23:18. Прибытие в Одессу – 28 июня в 6:33.

Отправление с Одессы – 7:07. Прибытие в столицу – 15:52.

Сколько стоят билеты на новый поезд

Стоимость же билетов на поезд зависит от ряда параметров. В частности:

даты отправления;

класса вагона;

направления.

При этом на ближайшие рейсы билеты уже почти раскуплены. А, скажем на 5 июля:

из Киева в вагоны 1 класса они стоят 1 518 грн. Во 2-й класс – 527 грн.

из Одессы: в вагоны 1 класса – 1 518 грн. Во 2-й класс – 527 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" обновила расписание движения поездов. Оно вступит в силу уже 28 июня.

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