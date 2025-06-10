В Украине запустили почти 20 поездов на важные маршруты: полный список

Лето – сезон самых активных путешествий, поэтому "Укрзалізниця" решила назначить почти 20 пар дополнительных поездов. Частично они уже в графике, а остальные будут назначать отдельными решениями. Речь идет в частности о направлениях из и в Киев, Одессу.

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Об этом сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок. "С началом лета мы наблюдаем традиционный рост спроса на железнодорожные путешествия. Поэтому, чтобы каждый желающий мог добраться до родных, друзей или желанного отдыха – мы дополняем график движения новыми назначениями", – пояснили в "Укрзалізниці".

Всего на летний сезон-2025 было назначено 18 пар дополнительных поездов. Часть из них уже в графике, а именно:

№228/227 Ивано-Франковск – Краматорск. Один из топ-5 самых длинных маршрутов страны – 1358 км, который будет курсировать через день:

отправление из Ивано-Франковска – 21:52, прибытие в Краматорск – 18:28;

отправление из Краматорска – 19:20, прибытие в Ивано-Франковск – 16:45.

№220/219 Киев – Днепр. Будет курсировать по определенным дням недели и усилит дневное сообщение между городами:

отправление из Киева – 14:35, прибытие в Днепр – 21:26;

отправление из Днепра – 08:36, прибытие в Киев – 15:19;

Этот маршрут идеально подходит для международных путешественников из Днепра, поскольку в Киеве они могут осуществить пересадку на международные поезда в Молдову и Польшу:

№351/352 Киев – Кишинев;

№705/706 Киев – Перемышль;

№67/68 Киев – Варшава;

№19/20 Киев – Хелм.

Поезд "Интерсити" №765/764 Киев – Одесса. Он усилит морское направление из Киева, откуда начнет курсировать с 27 июня (из Одессы – с 28 июня) с периодичностью 6 раз в неделю.

отправление из Киева – 21:49, прибытие в Одессу – 05:34;

отправление из Одессы – 06:54, прибытие в Киев – 15:01.

Поезд "Интерсити+" №736/735 Киев – Днепр. Этот рейс будет курсировать по определенным дням недели, усиливает ночное сообщение между столицей и Днепром:

отправление из Киева – 23:52, прибытие в Днепр – 05:45;

отправление из Днепра – 23:24, прибытие в Киев – 05:17.

№147/148 Житомир – Одесса. Продление маршрута поезда №148/147 Одесса – Киев до полесского региона, которое на летний период соединит Житомир с Черкассами и Одессой.

№283/284 Киев – Ужгород. Будет курсировать через день и усилит сообщение с Западной частью Закарпатья.

отправление из Киева – 15:21, прибытие во Львов – 23:34, прибытие в Ужгород – 05:20;

отправление из Ужгорода – 23:13, прибытие во Львов – 05:51, прибытие в Киев – 13:12.

№203/204 Киев – Ясиня. Будет курсировать через день, усиливает сообщение с Восточной частью Закарпатья:

отправление из Киева – 23:00, прибытие во Львов – 07:28, прибытие в Ясиня – 14:17;

отправление из Ясиня – 18:05, прибытие во Львов – 00:51, прибытие в Киев – 09:18.

Еще 11 поездов уже в летнем графике, но будут назначаться отдельными решениями. В частности это касается таких рейсов:

Поезд "Интерсити+" №739/740 Киев – Кривой Рог. Усилит сообщение столицы с Кривбассом:

отправление из Киева – 13:05, прибытие в Кривой Рог – 19:53;

отправление из Кривого Рога – 22:37, прибытие в Киев – 05:14.

Поезд №208/207 Одесса – Винница. Будет назначаться в особый период повышенного пассажиропотока, чтобы соединить Юг с Подольем:

отправление из Одессы – 08:11, прибытие в Винницу – 14:15.

отправление из Винницы – 15:05, прибытие в Одессу – 20:59.

Кроме того, в случае необходимости будут доназначаться по отдельным датам такие поезда:

№159/160 Киев – Трускавец;

№167/168 Львов – Одесса;

№213/214 Киев – Ужгород;

№239/240 Киев – Каменец-Подольский;

№263/264 Киев – Одесса;

№265/266 Киев – Одесса;

№291/292 Киев – Львов;

№761/762 Киев – Одесса;

№777/778 Киев – Львов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинка показала, как выглядит изнутри новый плацкартный вагон "Укрзалізниці", курсирующий в составе поезда №21/22 Львов – Харьков. По ее словам, за счет добавленных частичных перегородок, проход в вагоне кажется более узким, высоким и длинным, однако благодаря лестнице стало легче выбираться на верхние полки.

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