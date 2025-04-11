В Украине запустили "особенный" поезд: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" назначила новый поезд из Киева в популярный среди украинцев туристический центр – Луцк. Впрочем ,поезд будет временным – рейсы запланированы только на 17 апреля. Стоимость билетов в вагоны 1 класса на рейс из Киева составляет 645,66 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что поезд:

Был назначен к Пасхальным праздникам.

Получил номер №755/756.

"Назначаем дополнительный рейс к Пасхальным праздникам скоростного поезда "Интерсити" №755/756 Киев – Луцк – Киев. Маршрут будет обслуживать двухэтажный электропоезд Skoda с вагонами 1 и 2 класса и вагоном-буфетом", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Отправление из Киева – 07:21. Прибытие в Луцк – 13:00.

Отправление из Луцка – 16:29. Прибытие в Киев – 22:17.

Поезд будет останавливаться на ряде станций. В частности:

Фастов;

Бердичев;

Полонное;

Шепетовка;

Славута;

Кривин;

Здолбунов;

Ривне;

Киверцы.

Сколько стоят билеты

Билеты на рейс из Киева продают в вагоны 1 и 2 классов. Их стоимость:

1 класс – 645,66 грн;

2 класс – 371,49 грн.

Где купить билеты

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В билетных кассах вокзалов.

Движение пассажирских поездов по важному направлению ограничили

В то же время, "Укрзалізниця" ограничила движение пассажирских поездов по популярному туристическому ужгородскому направлению – из Одессы, Полтавы и Кременчуга до станции Мукачево. Причина – строительство европейского пути на участке Чоп – Ужгород.

Впрочем, в перевозчике пообещали обеспечить пересадочное сообщение из этих городов в Ужгород. Также будут улучшены пересадочные возможности из Кременчуга в Карпаты и на Буковину.

В частности, "для гарантированной пересадки" на участке Львов – Ужгород – Львов уже открыта предварительная продажа билетов на поезда, которые следуют по участку через Самбор – Сянки (по одному вагону на поезд). Речь идет о составах:

№ 59/60 Киев – Ужгород;

№ 45/46 Харьков – Ужгород.

Кроме того, будет улучшено пересадочное сообщение Кременчугского региона с Ивано-Франковском, Черновцами, Яремче, Ворохтой и Ясиней. В частности, из поезда № 129/130 Кременчуг – Мукачево – Кременчуг можно осуществить пересадку на поезд:

№ 25/26 Одесса – Ясиня;

№ 34/33 Ясиня – Кривой Рог;

№ 116/115 Запорожье – Черновцы;

№ 135/136 Одесса – Черновцы.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила дополнительный региональный поезд из Черновцов в популярный среди украинцев туристический центр – Львов. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы лишь на отдельные дни апреля.

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