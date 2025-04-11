В Украине запустили "особенный" поезд по специальному направлению: цена билетов
Из Киева в один из крупнейших городов Украины – Днепр – будет курсировать новый поезд. Рейсы запланированы на 18 и 21 апреля, а стоимость билета в купе на рейс 18 апреля из Киева составляет 789,51 грн.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:
- Поезд будет отправляться из столицы в 13:44. Прибытие в Днепр – в 21:00.
- Отправление из Днепра – в 08:15. Прибытие в Киев – 16:17.
"Дополнительный скорый поезд №220/219 Киев — Днепр — Киев уже в продаже. Маршрут также пригодится жителям Каменского", – говорится в сообщении.
В целом, отметим, практика "временных" поездов в Украине не нова. Зачастую железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. В частности, в связи с:
- праздниками;
- другими важными датами – например, каникулами или периодом отпусков.
Сколько стоят билеты
На рейс 18 апреля из Киева билеты продают в вагоны классов купе и люкс. Их стоимость:
- купе – 789,51 грн;
- люкс – 1917,95 грн.
Где купить билеты на новый поезд
- В приложении "Укрзалізниці".
- На сайте перевозчика.
- В билетных кассах вокзалов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" ограничила движение пассажирских поездов по популярному туристическому ужгородскому направлению – из Одессы, Полтавы и Кременчуга до станции Мукачево. Причина – строительство европейского пути на участке Чоп – Ужгород.
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