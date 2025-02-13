В Украине запустили особенные поезда по специальному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила поезда по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге. В рейсы они выйдут 22 февраля. Стоимость билетов – 130 грн для взрослых.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что речь идет о поездах:

№963 Гайворон – Бершадь;

№964 Бершадь – Гайворон.

"22 февраля приглашаем любителей активного отдыха на 20-й юбилейный ретротур по Гайворонской узкоколейке! Самая длинная узкоколейка в Европе. Самый древний паровоз в Украине – модель 159 №4-95 (1938 г.). Самые колоритные вагоны середины ХХ ст. Самый вкусный обед и вкусности. Лучшие зимние подольские виды", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты

130 грн для взрослых.

98 грн для детей до 14 лет.

Билеты продаются на поезда в одном направлении. Купить их можно в мобильном приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте перевозчика;

в его чат-ботах;

в ​​кассах вокзалов.

Как добраться до Гайворона

Доехать же до Гайворона в Кировоградской области можно в беспересадочных вагонах отдельных поездов из Киева и Львова. Стоимость билетов:

из Киева – 179 грн в плацкарте, 259 грн в купе (рейс 21 февраля поезда №357 Киев – Ясиня);

со Львова – 233 грн в плацкарте (рейс 21 февраля поезда №22 Львов – Харьков).

Самая длинная узкоколейка в Европе

Саму же узкоколейку построили еще в начале 20-го века. Он признана самой длинной в Европе.

Ранее она тянулась до Подгородной, но в 2001 году ту часть путей разобрали. Дело в том, что в 1980-х годах построили альтернативный маршрут с широкой колеей от Гайворона до Подгородной.

В начале 20-го века такие железные дороги на территории Украины использовались в основном для грузовых перевозок. Или же их строили в качестве временных путей, а потом разбирали. В итоге в 2000-м в Украине осталось только пять участков с узкой колеей:

"Карпатский трамвай" (Выгода – Сеничев);

"Полесский трамвай" (Антоновка – Заречное);

Боржавская узкоколейка (Виноградово – Хмельник – Иршава);

Колочавская узкоколейка (село-музей в Колочаве)

Гайворонская узкоколейка (Рудница – Голованевск).

Как известно, в 60% стран мира стандартная колея железной дороги имеет ширину 1435 мм. Эти пути не настолько узкие, как те, что строились в Украине в начале 20-го века. Однако они все равно уже, чем стандартные украинские пути.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" ввела в эксплуатацию 9 новых пассажирских вагонов – 5 купейных и 4 СВ. Они были построены на Крюковском вагоностроительном заводе и вошли в состав фирменного поезда "Оберег" №63/64 Харьков – Львов.

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