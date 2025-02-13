В Украине запустили особенные поезда по специальному маршруту: цена билетов
"Укрзалізниця" запустила поезда по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге. В рейсы они выйдут 22 февраля. Стоимость билетов – 130 грн для взрослых.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что речь идет о поездах:
- №963 Гайворон – Бершадь;
- №964 Бершадь – Гайворон.
"22 февраля приглашаем любителей активного отдыха на 20-й юбилейный ретротур по Гайворонской узкоколейке! Самая длинная узкоколейка в Европе. Самый древний паровоз в Украине – модель 159 №4-95 (1938 г.). Самые колоритные вагоны середины ХХ ст. Самый вкусный обед и вкусности. Лучшие зимние подольские виды", – говорится в сообщении.
Сколько стоят билеты
- 130 грн для взрослых.
- 98 грн для детей до 14 лет.
Билеты продаются на поезда в одном направлении. Купить их можно в мобильном приложении "Укрзалізниці". А кроме того:
- на сайте перевозчика;
- в его чат-ботах;
- в кассах вокзалов.
Как добраться до Гайворона
Доехать же до Гайворона в Кировоградской области можно в беспересадочных вагонах отдельных поездов из Киева и Львова. Стоимость билетов:
- из Киева – 179 грн в плацкарте, 259 грн в купе (рейс 21 февраля поезда №357 Киев – Ясиня);
- со Львова – 233 грн в плацкарте (рейс 21 февраля поезда №22 Львов – Харьков).
Самая длинная узкоколейка в Европе
Саму же узкоколейку построили еще в начале 20-го века. Он признана самой длинной в Европе.
Ранее она тянулась до Подгородной, но в 2001 году ту часть путей разобрали. Дело в том, что в 1980-х годах построили альтернативный маршрут с широкой колеей от Гайворона до Подгородной.
В начале 20-го века такие железные дороги на территории Украины использовались в основном для грузовых перевозок. Или же их строили в качестве временных путей, а потом разбирали. В итоге в 2000-м в Украине осталось только пять участков с узкой колеей:
- "Карпатский трамвай" (Выгода – Сеничев);
- "Полесский трамвай" (Антоновка – Заречное);
- Боржавская узкоколейка (Виноградово – Хмельник – Иршава);
- Колочавская узкоколейка (село-музей в Колочаве)
- Гайворонская узкоколейка (Рудница – Голованевск).
Как известно, в 60% стран мира стандартная колея железной дороги имеет ширину 1435 мм. Эти пути не настолько узкие, как те, что строились в Украине в начале 20-го века. Однако они все равно уже, чем стандартные украинские пути.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" ввела в эксплуатацию 9 новых пассажирских вагонов – 5 купейных и 4 СВ. Они были построены на Крюковском вагоностроительном заводе и вошли в состав фирменного поезда "Оберег" №63/64 Харьков – Львов.
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