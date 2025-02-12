Поезд "Укрзалізниці" будет ездить с новыми вагонами: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" ввела в эксплуатацию 9 новых пассажирских вагонов – 5 купейных и 4 СВ. Они были построены на Крюковском вагоностроительном заводе и вошли в состав фирменного поезда "Оберег" №63/64 Харьков – Львов. Стоимость же билета на него зависит от класса вагона – к примеру, за купе придется заплатить 961,51 грн (рейс из Солотвино).

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что поезд оснащен:

4-зонным видеонаблюдением;

⁠ручным замком и дополнительной блокировкой купе;

сигнализацией на входе в купе с усиленным сигналом;

⁠кнопкой вызова проводника;

⁠модернизированными инструментами связи и управления вагоном для поездной бригады.

Помимо этого, рассказали железнодорожники, в вагонах установлены шумоизоляция, "мягкая" читальная зона у окна в каждом купе. А также:

⁠розетки, USB, Type-C на каждом пассажирском месте;

дополнительные "планшетные" столики для пассажиров верхних полок купейных вагонов;

несколько режимов управления освещением, включая контурный вечерний свет для СВ.

"5 купейных и 4 СВ вагона, построенных на Крюковском вагоностроительном заводе, дополняют фирменный поезд "Оберег" №63/64 Харьков – Львов. По мере получения следующих партий вагонов, этот рейс будет укомплектован до статуса Флагманского. Стоимость билетов при этом не меняется", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты на поезд с новыми вагонами

На рейс 15 февраля билеты на оборудованный новыми вагонами поезд №63/64 Харьков – Львов продаются в купе и люкс. Их стоимость:

купе – 961,51 грн;

люкс – 2347,67 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" разрешила шеринг билетов между аккаунтами своего приложения – т.е. теперь билет можно купить другому человеку. Для этого нужно создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его ФИО и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт.

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