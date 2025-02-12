Поезд "Укрзалізниці" будет ездить с новыми вагонами: сколько стоят билеты
"Укрзалізниця" ввела в эксплуатацию 9 новых пассажирских вагонов – 5 купейных и 4 СВ. Они были построены на Крюковском вагоностроительном заводе и вошли в состав фирменного поезда "Оберег" №63/64 Харьков – Львов. Стоимость же билета на него зависит от класса вагона – к примеру, за купе придется заплатить 961,51 грн (рейс из Солотвино).
Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что поезд оснащен:
- 4-зонным видеонаблюдением;
- ручным замком и дополнительной блокировкой купе;
- сигнализацией на входе в купе с усиленным сигналом;
- кнопкой вызова проводника;
- модернизированными инструментами связи и управления вагоном для поездной бригады.
Помимо этого, рассказали железнодорожники, в вагонах установлены шумоизоляция, "мягкая" читальная зона у окна в каждом купе. А также:
- розетки, USB, Type-C на каждом пассажирском месте;
- дополнительные "планшетные" столики для пассажиров верхних полок купейных вагонов;
- несколько режимов управления освещением, включая контурный вечерний свет для СВ.
"5 купейных и 4 СВ вагона, построенных на Крюковском вагоностроительном заводе, дополняют фирменный поезд "Оберег" №63/64 Харьков – Львов. По мере получения следующих партий вагонов, этот рейс будет укомплектован до статуса Флагманского. Стоимость билетов при этом не меняется", – говорится в сообщении.
Сколько стоят билеты на поезд с новыми вагонами
На рейс 15 февраля билеты на оборудованный новыми вагонами поезд №63/64 Харьков – Львов продаются в купе и люкс. Их стоимость:
- купе – 961,51 грн;
- люкс – 2347,67 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" разрешила шеринг билетов между аккаунтами своего приложения – т.е. теперь билет можно купить другому человеку. Для этого нужно создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его ФИО и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт.
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