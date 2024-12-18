В Украине запустили новый поезд в популярном направлении: цена билетов

В Украине назначили дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" на популярном туристическом маршруте Киев – Львов. Рейс будет временным – он рассчитан на увеличение количества мест для пассажиров в рождественские и новогодние праздники. Стоимость билетов из Киева во второй класс стартует от 203 грн – это дешевле, чем на другие скоростные поезда в том же направлении.

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О назначении поезда сообщила "Укрзалізниця" (УЗ). В компании отметили, что поезд № 777/778 совершит 5 рейсов туда-обратно в такие даты:

24, 26 и 27 декабря;

2 и 9 января.

Из Киева дополнительный поезд будет отправляться ранним утром – в 06:51, прибытие во Львов – в 13:23. В обратном направлении из Львова отправление назначено на 14:10, прибытие в Киев – в 20:10.

"На маршруте будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda. Билеты уже в продаже в приложении "Укрзалізниці", на официальном сайте, в чат-ботах и кассах вокзалов", – сообщили в компании.

Поезд Киев – Львов № 777/778: сколько стоят билеты

На ближайший запланированный рейс 24 декабря, перед самым Рождеством, доступны билеты из Киева в вагоны 1-го и 2-го класса. В приложении УЗ на эту дату указана такая стоимость:

во 2-й класс – 203 грн;

в 1-й класс – 772 грн.

Также в системе указано, что это самые дешевые проездные документы в этом направлении на эту дату. Например, для поезда № 743 Дарница – Славсько на участок Киев-пасс. – Львов купить билет можно минимум за 437 грн (во 2-й класс).

Также указано, что поезд состоит из шести вагонов. Время в пути до Львова составит 6 часов 32 минуты (более дорогой № 743 добирается до Львова на 50 мин. быстрее).

Ранее УЗ уже назначила ряд поездов на рождественские и новогодние праздники – в Трускавец, Львов, Одессу, Черновцы и Ужгород. Все эти рейсы запланированы на отдельные дни декабря и января:

№ 159/160 Киев – Трускавец . Отправление из Киева: 23, 24, 30, 31 декабря 2024 года. В эти же дни поезд будет отправляться из Трускавца.

. Отправление из Киева: 23, 24, 30, 31 декабря 2024 года. В эти же дни поезд будет отправляться из Трускавца. № 291/292 Киев – Львов . Отправление из Киева и Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 3, 4, 5 января 2025 года.

. Отправление из Киева и Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 3, 4, 5 января 2025 года. № 168/167 Одесса – Львов. Отправление из Одессы и Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 года, а также 4, 5, 11, 12 января 2025 года.

№ 265/266 Киев – Одесса . Отправление из Киева и Одессы: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, 5 и 12 января 2025 года.

. Отправление из Киева и Одессы: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, 5 и 12 января 2025 года. № 249/250 Киев – Черновцы . Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года. № 235/236 Киев – Ужгород. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, по техническим причинам "Укрзалізниця" приостановила курсирование ряда поездов. Ездить они не будут с 15 декабря по 13 января. Впрочем, вместо них перевозчик назначил другие поезда, которые будут ходить по альтернативным маршрутам.

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