"Укрзалізниця" запускает новые "специальные" поезда: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" назначила ряд поездов на Рождественские и новогодние праздники – в Трускавец, Львов, Одессу, Черновцы и Ужгород. Впрочем, они будут временными – рейсы запланированы на отдельные дни декабря и января. Стоимость же билетов колеблеться в зависимости от поезда и класса вагона. В частности, можно найти билет как за 398 грн, так и почти за 1 400 грн.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: билеты уже поступили в продажу. Приобрести же их можно:

через мобильное приложение;

на сайте или в билетных кассах.

Сколько стоят билеты на новые поезда

Всего "Укрзалізниця" назначила 6 поездов. В частности:

№159/160 Киев – Трускавец.

Отправление из Киева: 23, 24, 30, 31 декабря 2024 года. В эти же дни поезд будет отправляться из Трускавца.

На рейс 24 декабря из Киева билеты продаются в вагоны 1 класса. Их стоимость составляет 625,81 грн.

№291/292 Киев – Львов.

Отправление из Киева и Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года. А также 3, 4, 5 января 2025 года.

На рейс 27 декабря из Киева билеты продаются в вагоны 1 класса. Их стоимость составляет 807,21 грн.

№168/167 Одесса – Львов.

Отправление из Одессы и Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 года. А также 4, 5, 11, 12 января 2025 года.

На рейс 29 декабря из Одессы билеты продаются в вагоны 1 класса. Их стоимость составляет 958,01 грн.

№265/266 Киев – Одесса.

Отправление из Киева и Одессы: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года. А также 5 и 12 января 2025 года.

На рейс 28 декабря из Киева билеты продаются в вагоны 1 класса. Их стоимость составляет 813,03 грн.

№249/250 Киев – Черновцы.

Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года. И 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

На рейс 26 декабря из Киева билеты продаются в вагоны классов плацкарт и купе. Их стоимость:

плацкарт – 397,85 грн;

купе – 481,47 грн.

№235/236 Киев – Ужгород.

Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года. А также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

На рейс 24 декабря из Киева билеты продаются в вагоны классов плацкарт, купе и люкс. Их стоимость:

плацкарт – от 271,05 до 349,25 грн;

купе – от 418,92 до 588,2 грн;

люкс – 1388,46 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, по техническим причинам "Укрзалізниця" приостановила курсирование ряда поездов. Ездить они не будут с 15 декабря по 13 января. Впрочем, вместо них перевозчик назначил другие поезда, которые будут ходить по альтернативным маршрутам.

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