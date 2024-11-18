В Украине запустили новый поезд в популярном направлении: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" объявила о назначении нового поезда из Киева в популярный среди туристов Трускавец. Впрочем, он будет временными – рейсы запланированы лишь на 30 ноября и 7 декабря. Стоимость же билетов в купе на поезд из Киева в Трускавец (на рейс 30 ноября) составляет от 372,13 до 772,02 грн.

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Об этом рассказали в самой "Укрзалізниці". Там отметили: речь идет о поезде №159/160 Киев – Трускавец.

Как сообщили в перевозчике, поезд будет отправляться из Киева 30 ноября и 7 декабря в 10:18. Прибытие в Трускавец – в 19:35.

В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты в 8:52. Прибывать в столицу в 18:10.

Где купить билеты на новые поезда

Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-ботах;

в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд №159/160 Киев – Трускавец(рейс из Киева 30 ноября) продаются в вагоны классов купе и люкс. Их стоимость составляет:

в купе – от 372,13 до 772,02 грн;

в люкс – 1870,76 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" временно изменила маршрут поезда в Каменец-Подольский. С 26 ноября по 8 декабря поезд №139/140 Киев – Каменец-Подольский будет следовать по маршруту Киев – Хмельницкий. Причина – проведение ремонтных работ.

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