В Украине запустили новые поезда в популярных направлениях: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" назначила сразу 2 новых поезда в популярных среди украинцев туристических направлениях – во Львов и Трускавец. Впрочем, поезда будут временными и будут осуществлять рейсы в определенные дни. Стоимость же билетов в купе на поезд из Киева во Львов (на рейс 1 декабря) составляет 767,09 грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили, что речь идет о поездах:

№191/192 Киев – Львов;

№159/160 Киев – Трускавец.

"Нашли возможность назначить дополнительные поезда в Трускавец и Львов на определенные даты", – гвоорится в сообщении.

Расписание поездов

Поезд №191/192 Киев – Львов будет отправляться из Киева 1 и 8 декабря в 8:18. Прибытие во Львов – в 14:59.

Со Львова поезд будет отправляться 1 и 8 декабря в 14:14. Прибытие в Киев – в 21:33.

Поезд №159/160 Киев – Трускавец будет отправляться из Киева 30 ноября и 7 декабря в 10:18. Прибытие в Трускавец – в 19:35.

В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты в 8:52. Прибывать в столицу в 18:10.

Где купить билеты на новые поезда

Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-ботах;

в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд №191/192 Киев – Львов продаются в вагоны классов купе и люкс. Стоимость на рейс из Киева 1 декабря:

в купе – 767,09 грн;

в люкс – 1855,87 грн.

Билеты на поезд №159/160 Киев – Трускавец (рейс из Киева 30 ноября) продаются в вагоны 1 класса. Цены – от 292,13 до 692,02 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, самым популярным поездом среди украинцев в октябре стал №128 Запорожье – Львов. За месяц он перевез более 53 тыс. пассажиров. Стоимость билетов в плацкарт (на рейс 29 октября) в этом поезде составляет 276,91 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!