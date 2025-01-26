В Украине запустили новый поезд по важному направлению: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила новый поезд по популярному среди туристов направлению – между Киевом и Солотвино (Закарпатская область). В первый рейс он отправиться 6 февраля. Стоимость билета зависит от класса вагона – к примеру, за плацкарт придется заплатить 249,03 грн (рейс из Солотвино).

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер №84/83.

"Удобным ночным маршрутом могут воспользоваться жители и гости Тячева, Хуста, Виноградова и других городов Закарпатья. Билеты уже в продаже в приложении "Укрзалізниці", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейс 6 февраля поезда №84/83 Солотвино – Киев (рейс из Солотвино) билеты продают в вагоны классов плацкарт, купе и люкс. Они стоят:

плацкарт – 249,03 грн;

купе – от 376,67 до 766,32 грн;

люкс – 1850,43 грн.

Расписание поезда

Отправление со станции Солотвино – 19:52. Прибытие во Львов – 05:00, в Киев – 13:12.

Отправление из Киева – 15:21. Со Львова – 23:16. Прибытие в Солотвино – 08:08.

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Ранее же "Укрзалізниця" разрешила шеринг билетов между аккаунтами своего приложения – т.е. теперь билет можно купить другому человеку. Для этого нужно создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его ФИО и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт.

Приобретаемый билет автоматически появится в его аккаунте. А "обнимашки" (бонусы) за путешествие будут начислены ему же.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" увеличила количество мест в поезде, который совершит рейс по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге. Билеты уже поступили в продажу, а их стоимость составляет 120 грн для взрослых.

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