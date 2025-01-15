"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда: что изменилось

"Укрзалізниця" разрешила шеринг билетов между аккаунтами своего приложения – т.е. теперь билет можно купить другому человеку. Для этого нужно создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет и указать его ФИО и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт. Приобретаемый билет автоматически появится в его аккаунте, а "обнимашки" (бонусы) за путешествие будут начислены ему же.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: важно проверить, совпадают ли введенные данные с информацией в аккаунте пассажира, для которого покупается билет. Ведь система автоматически проверяет их соответствие.

Кроме того, рассказали в перевозчике, в приложении "Укрзалізниці" появились и другие новые функции. В частности:

Дополнительная персонализация.

Теперь в аккаунте можно указать дату рождения и пол – чтобы "Укрзалізниця" могла персонализировать приветствие "в особые и праздничные дни".

"Обнимашки" за детские билеты.

"Родители, путешествующие с детьми, будут получать "обнимашки" за каждый приобретенный детский билет", – объяснили суть нововведения в перевозчике.

Кроме того, отмечается, были введены категории, облегчающие поиск предложений в программе лояльности "Железные друзья". Среди них:

Детям.

Досуг.

Здоровье.

Бизнес ветеранов – предложения от защитников и ветеранов, которые развивают собственное дело.

Сделано в Украине – бренды, производящие продукцию и работающие внутри страны.

Обновить приложение "Укрзалізниці" можно по ссылке.

В Украине запустили особенный поезд по специальному маршруту

Ранее же "Укрзалізниця" сообщила о запуске поезда по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге. Поезд по маршруту Гайворон – Бершадь – Хащеватое отправится 25 января 2025 года. Стоимость билетов – 120 грн для взрослых. Там отметили, что в составе поезда будут:

паровоз Гр-336;

ретро-вагоны Pafawag (1950-е), ПВ-40 (1982 год).

"Ретро-тур по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге. Погружение в железнодорожную историю, зимние виды Подолья, аутентичные блюда и вкусности в сочетании с местным культурным колоритом подарят заряд энергии на всю зиму", – говорится в сообщении.

Купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте перевозчика;

в его чат-ботах;

в ​​кассах вокзалов.

При поиске билетов следует выбирать маршруты №961, №962, №854, №853.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" изменила расписание поезда между одними из крупнейших городов Украины – Днепром и Харьковом. Время в пути поезда 824/823 будет сокращено на около 40 минут в обоих направлениях.

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