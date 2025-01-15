"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда: что изменилось
"Укрзалізниця" разрешила шеринг билетов между аккаунтами своего приложения – т.е. теперь билет можно купить другому человеку. Для этого нужно создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет и указать его ФИО и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт. Приобретаемый билет автоматически появится в его аккаунте, а "обнимашки" (бонусы) за путешествие будут начислены ему же.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: важно проверить, совпадают ли введенные данные с информацией в аккаунте пассажира, для которого покупается билет. Ведь система автоматически проверяет их соответствие.
Кроме того, рассказали в перевозчике, в приложении "Укрзалізниці" появились и другие новые функции. В частности:
- Дополнительная персонализация.
Теперь в аккаунте можно указать дату рождения и пол – чтобы "Укрзалізниця" могла персонализировать приветствие "в особые и праздничные дни".
- "Обнимашки" за детские билеты.
"Родители, путешествующие с детьми, будут получать "обнимашки" за каждый приобретенный детский билет", – объяснили суть нововведения в перевозчике.
Кроме того, отмечается, были введены категории, облегчающие поиск предложений в программе лояльности "Железные друзья". Среди них:
- Детям.
- Досуг.
- Здоровье.
- Бизнес ветеранов – предложения от защитников и ветеранов, которые развивают собственное дело.
- Сделано в Украине – бренды, производящие продукцию и работающие внутри страны.
Обновить приложение "Укрзалізниці" можно по ссылке.
В Украине запустили особенный поезд по специальному маршруту
Ранее же "Укрзалізниця" сообщила о запуске поезда по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге. Поезд по маршруту Гайворон – Бершадь – Хащеватое отправится 25 января 2025 года. Стоимость билетов – 120 грн для взрослых. Там отметили, что в составе поезда будут:
- паровоз Гр-336;
- ретро-вагоны Pafawag (1950-е), ПВ-40 (1982 год).
"Ретро-тур по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге. Погружение в железнодорожную историю, зимние виды Подолья, аутентичные блюда и вкусности в сочетании с местным культурным колоритом подарят заряд энергии на всю зиму", – говорится в сообщении.
Купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзалізниці". А кроме того:
- на сайте перевозчика;
- в его чат-ботах;
- в кассах вокзалов.
При поиске билетов следует выбирать маршруты №961, №962, №854, №853.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" изменила расписание поезда между одними из крупнейших городов Украины – Днепром и Харьковом. Время в пути поезда 824/823 будет сокращено на около 40 минут в обоих направлениях.
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