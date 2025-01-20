"Укрзалізниця" увеличила количество билетов на особенный поезд по специальному маршруту: сколько стоят

"Укрзалізниця" увеличила количество мест в поезде, который совершит рейс по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге. Билеты уже поступили в продажу, а их стоимость составляет 120 грн для взрослых.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

рейс состоится 25 января;

поезд пройдет по маршруту Гайворон – Бершадь – Хащеватое.

"Добавляем вагоны на паровозный ретротур по Гайворонской узкоколейке на 25 января. Дополнительная продажа билетов по маршрутам Гайворон – Хащеватое и Гайворон – Бершадь уже открыта", – говорится в сообщении.

Саму же узкоколейку построили еще в начале 20-го века. Он признана самой длинной в Европе.

Ранее она тянулась до Подгородной, но в 2001 году ту часть путей разобрали. Дело в том, что в 1980-х годах построили альтернативный маршрут с широкой колеей от Гайворона до Подгородной.

Сколько стоят билеты

120 грн для взрослых.

90 грн для детей до 14 лет.

Купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте перевозчика;

в его чат-ботах;

в ​​кассах вокзалов.

При поиске билетов следует выбирать маршруты №961, №962, №854, №853.

Как добраться до Гайворона

Доехать же до Гайворона в Кировоградской области можно в беспересадочных вагонах отдельных поездов из Киева и Львова – при этом, сообщили в "Укрзалізниці", в поезд из Киева был добавлен "еще один купейный вагон". Стоимость билетов из Киева (рейс 24 января поезда №357 Киев – Рахов):

плацкарт – 179 грн;

купе – 245 грн.

Со Львова – 326 грн в купе (рейс 24 января поезда №22 Львов – Харьков).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" разрешила шеринг билетов между аккаунтами своего приложения. Т.е. теперь билет можно купить другому человеку.

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