В Украине запустили новый поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты

В Украине запустили поезд по важному международному маршруту Прага – Чоп. Он следует через словацкий Кошице и уже осуществил свой первый рейс.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отметив: запуск поезда реализован в сотрудничестве с чешским частным перевозчиком RegioJet, "который также является оператором поезда Прага – Перемышль".

"С сегодняшнего дня начал курсирование новый международный рейс между Прагой и Чопом, объединяющий удобным ночным сообщением столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп. Последний, в свою очередь, уже стал полноценным хабом в сочетании Украина – ЕС", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Поезд – "ночной". Т.е., прибывает на конечную станцию на следующий день после отправления. Время в пути – около 13 часов.

Отправление из Праги – ежедневно в 21:52. Прибытие в Чоп – в 10:35 следующего дня.

Из Чопа поезд отправляется ежедневно в 17:35. Прибытие в Прагу – на следующий день в 05:57.

Цены на билеты

Билеты на поезд можно купить на сайте перевозчика RegioJet. Они продаются на сидячие и спальные места, а цена зависит от дня поездки и в среднем составляет:

около 1 060 грн за сидячее место;

1 700 грн за спальное место.

Как проходит пограничный контроль

Как рассказали в "Укрзалізниці", пограничный и таможенный контроль на украинской стороне будет осуществляться в международном терминале железнодорожного вокзала станции Чоп.

На словацкой стороне – в вагонах поездов во время стоянки поезда на пограничной станции Чиерна-над-Тисоу. "При этом пассажирам не нужно выходить из вагонов", – отметили в компании.

Дополнительный поезд

В то же время, отмечается, будет также курсировать пересадочный поезд №345/346 Черновцы – Чоп – Ужгород. "Расписание движения подстроено для комфортной пересадки пассажиров", – отметили в "Укрзалізниці".

Ранее там сообщали, что поезд:

будет отправляться из Черновцов ежедневно в 05:30;

из Ивано-Франковска – 08:27;

со Стрыя – 11:50;

из Мукачево – 15:18;

из Чопа – 16:57;

прибытие в Ужгород в 17:20.

В обратном направлении:

отправление из Ужгорода – 11:05;

из Чопа – 12:03;

из Мукачево – 13:10;

со Стрыя – 16:40;

из Ивано-Франковска –19:27;

прибытие в Черновцы – 21:32.

"Билеты на этот поезд в скором времени будут доступны в приложении и чат-ботах "Укрзалізниці". А также на сайте и в кассах вокзалов", – говорилось в соощении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, между Киевом и Львовом будет курсировать новый поезд – №777/778. Впрочем, временно – лишь 30 и 31 марта, во время весенних каникул.

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