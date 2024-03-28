В Украине запустили новый поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты
В Украине запустили поезд по важному международному маршруту Прага – Чоп. Он следует через словацкий Кошице и уже осуществил свой первый рейс.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отметив: запуск поезда реализован в сотрудничестве с чешским частным перевозчиком RegioJet, "который также является оператором поезда Прага – Перемышль".
"С сегодняшнего дня начал курсирование новый международный рейс между Прагой и Чопом, объединяющий удобным ночным сообщением столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп. Последний, в свою очередь, уже стал полноценным хабом в сочетании Украина – ЕС", – говорится в сообщении.
Расписание поезда
Поезд – "ночной". Т.е., прибывает на конечную станцию на следующий день после отправления. Время в пути – около 13 часов.
Отправление из Праги – ежедневно в 21:52. Прибытие в Чоп – в 10:35 следующего дня.
Из Чопа поезд отправляется ежедневно в 17:35. Прибытие в Прагу – на следующий день в 05:57.
Цены на билеты
Билеты на поезд можно купить на сайте перевозчика RegioJet. Они продаются на сидячие и спальные места, а цена зависит от дня поездки и в среднем составляет:
- около 1 060 грн за сидячее место;
- 1 700 грн за спальное место.
Как проходит пограничный контроль
Как рассказали в "Укрзалізниці", пограничный и таможенный контроль на украинской стороне будет осуществляться в международном терминале железнодорожного вокзала станции Чоп.
На словацкой стороне – в вагонах поездов во время стоянки поезда на пограничной станции Чиерна-над-Тисоу. "При этом пассажирам не нужно выходить из вагонов", – отметили в компании.
Дополнительный поезд
В то же время, отмечается, будет также курсировать пересадочный поезд №345/346 Черновцы – Чоп – Ужгород. "Расписание движения подстроено для комфортной пересадки пассажиров", – отметили в "Укрзалізниці".
Ранее там сообщали, что поезд:
- будет отправляться из Черновцов ежедневно в 05:30;
- из Ивано-Франковска – 08:27;
- со Стрыя – 11:50;
- из Мукачево – 15:18;
- из Чопа – 16:57;
- прибытие в Ужгород в 17:20.
В обратном направлении:
- отправление из Ужгорода – 11:05;
- из Чопа – 12:03;
- из Мукачево – 13:10;
- со Стрыя – 16:40;
- из Ивано-Франковска –19:27;
- прибытие в Черновцы – 21:32.
"Билеты на этот поезд в скором времени будут доступны в приложении и чат-ботах "Укрзалізниці". А также на сайте и в кассах вокзалов", – говорилось в соощении.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, между Киевом и Львовом будет курсировать новый поезд – №777/778. Впрочем, временно – лишь 30 и 31 марта, во время весенних каникул.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!