"Укрзалізниця" внесла изменения в покупку билетов на популярные поезда: как теперь будет продавать
"Укрзалізниця" с 4 июля меняет время старта продаж билетов на ряд популярных международных рейсов. В частности, в Польшу (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) реализация будет начинаться в 9:00. Глубина – 20 суток до даты отправления.
Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: изменения помогут снизить пиковые нагрузки на системы – и соответственно сделают пользование приложением "еще более удобным и быстрым".
"Меняем время открытия онлайн-продаж на международные поезда. Чтобы стабилизировать несколько перегруженное приложение", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: кроме польского, изменится время время открытия онлайн-продаж и на поезда на других направлениях. В частности:
- словацкое и австрийское – старт в 08:00, глубина 20 суток;
- молдавское – 08:00, глубина 30 суток.
"Все продажи стартуют одновременно на сайте "Укрзалізниці" и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 8:00", – рассказали в перевозчике.
Кроме того, отмечается, компания начинает постепенный перевод продажи билетов на новый сайт. В связи с чем, "международные билеты на старом сайте станут недоступными".
Новый поезд в Одессу
В то же время, "Укрзалізниця" запустила поезд Интерсити №761/762 Киев – Одесса. Первый рейс запланирован на 9 июля. Осуществляться же поездки будут через день.
"Поезд будет отправляться из Киева в 6:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54. На маршруте будут курсировать вагоны с сидячими местами 1-го и 2-го класса", – рассказали в компании.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, поезд №115, осуществлявший рейсы по популярному маршруту между Киевом и Одессой, больше не будет курсировать. Дело в том, что он был временным и его движение планировалось лишь на 22-23 июня.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!