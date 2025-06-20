В Украине запустили новый "особенный" поезд по популярному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и одним из крупнейших городов страны и большим туристическим центром – Львовом. Первый рейс запланирован уже на 21 июня. Впрочем, поезд будет временным – его поездки запланированы лишь на ближайшие выходные. Билеты же на него уже поступили в продажу – и на рейс 21 июня в вагон 1 класса они стоят 716,72 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Поезд получил номер 292/291.

В составе поезда – купейные вагоны с кондиционированием воздуха, однако в сидячем формате.

Нечетные места расположены у окна. Четные места – у дверей купе.

"Уже в ближайшие выходные "Укрзалізниця" запустит дополнительные рейсы между Киевом и Львовом. Билеты уже доступны", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Отправление из Киева – 09:14. Прибытие во Львов – 17:04.

Отправление со Львова – 13:15. Прибытие в Киев – 20:37.

Где купить билеты на поезд между Киевом и Львовом

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на поезд

На рейс 21 июня из Киева билеты продают в вагоны 1 класса. Их стоимость – 716,72 грн.

На рейс 22 июня из Киева билеты также продают в вагоны 1 класса. Однако стоят они дороже – 785,39 грн.

Зачем "Укрзалізниця" запускает временные поезда

В целом же временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связано же это может быть с разными факторами. В частности:

праздниками;

пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает новый поезд из Киева в Ужгород. Билеты на него уже поступили в продажу.

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