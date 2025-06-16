В Украине запустили новый поезд по важному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" запускает новый поезд из Киева в крупный региональный центр – Ужгород. Билеты на него уже поступили в продажу – на рейс

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 283/284.

"Будет курсировать через день. Усиливает сообщение с Западной частью Закарпатья.", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: поезд будет удобен для пассажиров из Харькова, Полтавы, Днепра. Ведь:

В Киеве можно пересесть из поездов Интерсити+ и двинуться дальше на Запад.

Он охватывает дневное сообщение Киев – Львов – Киев и ночное сообщение Львов – Ужгород – Львов.

Расписание поезда

Когда поезд начнет курсировать, в "Укрзалізниці" не уточнили. Там лишь отметили, что он будет ходить через день.

При этом его расписание известно. Так:

Отправление поезда из Киева запланировано на 15:21. Прибытие в Ужгород – 05:20.

Отправление из Ужгорода – 23:13. Прибытие в Киев – 13:12.

Сколько стоят билеты на новый поезд

Согласно информации сайта "Укрзалізниці", поезд №283/284 Киев – Ужгород выйдет в рейс 18 июня. Билеты на него продают в вагоны классов плацкарт, купе, люкс. Их стоимость:

Плацкарт – 361,79 грн.

Купе – 615,28 грн.

Люкс – 1457,6 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила новый поезд – между Ивано-Франковском и Краматорском. Ожидается, что он обеспечит прежде всего защитникам страны новые возможности для путешествий, реабилитации, оздоровления и встреч с родными.

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