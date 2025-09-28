В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту: как выглядит внутри. Фото
На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М-537 – утверждается, что при ремонте были учтены инклюзивность и современные потребности пассажиров. Поезд будет курсировать по Киевской области, что, в частности, облегчит украинцам подъезд на работу и учебу.
Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили:
- В составе поезда будет 8 вагонов.
- Построен поезд был в 1979 году.
- Модернизация длилась 3 месяца.
"Выпускаем на маршруты 45-й капитально модернизированный электропоезд с начала полномасштабного вторжения. Это уже 9-й электропоезд за этот год и будет курсировать по Киевщине", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: в "Укрзалізниці" намерены продолжать модернизировать поезда. Причем:
- Как пригородные.
- Так и региональные.
Для ряда поездов переписали расписание
В то же время, из-за ремонта пути на Прикарпатье ряд поездов будет курсировать только до Ворохты или Ивано-Франковска. А некоторые поезда вообще не будут ходить – однако только в определенные даты.
Как сообщили в "Укрзалізниці", ограничения продляться до 17 октября. В частности, ограничение маршрута (с 28 сентября по 15 октября) затронет поезда:
- № 233/234 Киев – Рахов.
Будет курсировать до станции Ворохта до 13 октября.
- № 143/144 Сумы – Рахов.
Будет курсировать до Ворохты до 15 окттября.
Кроме того, 2 поезда не будут курсировать в период ремонтов в определенные даты. Это:
- № 61/62 Днепр – Ивано-Франковск.
Не будет курсировать 29, 30 сентября, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 октября (в обратном направлении соответственно – следующие дни).
- № 751/752 Киев – Ивано-Франковск – Киев.
Не будет курсировать 30 сентября и 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 октября.
С полным списком поездов, которых коснутся изменения, можно ознакомиться по ссылке.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились целями российских атак, Кремль нарастил удары по объектам "Укрзалізниці". Новая волна массированных атак на железнодорожную инфраструктуру началась в июле-августе – и теперь удары носят более системный характер.
В частности, вражеские БПЛА массированно атакуют ключевые – узловые – железнодорожные станции. Прежде всего энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы.
