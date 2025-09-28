В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту: как выглядит внутри. Фото

На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М-537 – утверждается, что при ремонте были учтены инклюзивность и современные потребности пассажиров. Поезд будет курсировать по Киевской области, что, в частности, облегчит украинцам подъезд на работу и учебу.

Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили:

В составе поезда будет 8 вагонов.

Построен поезд был в 1979 году.

Модернизация длилась 3 месяца.

"Выпускаем на маршруты 45-й капитально модернизированный электропоезд с начала полномасштабного вторжения. Это уже 9-й электропоезд за этот год и будет курсировать по Киевщине", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в "Укрзалізниці" намерены продолжать модернизировать поезда. Причем:

Как пригородные.

Так и региональные.

Для ряда поездов переписали расписание

В то же время, из-за ремонта пути на Прикарпатье ряд поездов будет курсировать только до Ворохты или Ивано-Франковска. А некоторые поезда вообще не будут ходить – однако только в определенные даты.

Как сообщили в "Укрзалізниці", ограничения продляться до 17 октября. В частности, ограничение маршрута (с 28 сентября по 15 октября) затронет поезда:

№ 233/234 Киев – Рахов.

Будет курсировать до станции Ворохта до 13 октября.

№ 143/144 Сумы – Рахов.

Будет курсировать до Ворохты до 15 окттября.

Кроме того, 2 поезда не будут курсировать в период ремонтов в определенные даты. Это:

№ 61/62 Днепр – Ивано-Франковск.

Не будет курсировать 29, 30 сентября, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 октября (в обратном направлении соответственно – следующие дни).

№ 751/752 Киев – Ивано-Франковск – Киев.

Не будет курсировать 30 сентября и 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 октября.

С полным списком поездов, которых коснутся изменения, можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились целями российских атак, Кремль нарастил удары по объектам "Укрзалізниці". Новая волна массированных атак на железнодорожную инфраструктуру началась в июле-августе – и теперь удары носят более системный характер.

В частности, вражеские БПЛА массированно атакуют ключевые – узловые – железнодорожные станции. Прежде всего энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы.

