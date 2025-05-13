В Украине запустили кредитную программу 'Chery Легкий Старт' с годовой ставкой от 0,01% годовых

Официальный дистрибьютор автомобилей Chery в Украине, компания ООО "СИ ЭЙ АВТОМОТИВ" (входит в состав УКРАВТО ГРУПП), в сотрудничестве с банком-партнером АО КБ "ПриватБанк" объявили о старте кредитной программы "Chery Легкий Старт". Эта инициатива позволяет украинцам приобрести новый автомобиль Chery на выгодных условиях, с минимальным авансовым взносом и низкой процентной ставкой.

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Основные условия программы:

первый авансовый взнос – от 20% стоимости авто;

годовая процентная ставка от 0,01% при льготном периоде кредитования до 3 лет при общем сроке кредита 5 лет;

максимальный срок кредитования 5 лет (60 месяцев);

ежемесячные комиссии отсутствуют;

максимальная сумма кредитования – 5 000 000 грн.

Программа предусматривает фиксированный ежемесячный платеж на весь срок кредитования, что обеспечивает удобное планирование расходов. Кроме того, допускается досрочное погашение кредита.

Благодаря льготному периоду, основная сумма кредита погашается быстрее, что делает условия кредитования еще более выгодными для клиентов.

Автомобили Chery доступны в наличии в дилерской сети, что позволяет избежать длительного ожидания поставок.

Подробнее ознакомиться с условиями кредитной программы "Chery Легкий Старт" можно на сайте ПриватБанка или обратившись к официальным дилерам Chery.

Эта программа является отличной возможностью для тех, кто планирует обновить свой автомобиль или приобрести первый автомобиль, воспользовавшись выгодными условиями кредитования.

Кроме того, действует выгодное предложение на кроссоверы линейки TIGGO 2024 года производства, в рамках которого покупатели могут получить скидку на модели TIGGO 2 PRO, TIGGO 4 PRO и TIGGO 7 PRO. На автомобили действует официальная гарантия 5 лет (60 месяцев) или 150 000 км пробега.