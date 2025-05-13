В Украине запустили "эксклюзивный" поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты

Украинцам будет легче добраться из Киева в Винницу и наоборот. В ближайшие две недели между этими городами каждое воскресенье будет курсировать дополнительный поезд №267/268 Киев – Винница – Киев.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что поезд будет курсировать только два дня – 18 и 25 мая. То есть оба рейса будут выполняться за один день:

из Киева – отправление в 08:33, прибытие в Винницу в 11:46 (с остановкой в Казатине в 10:52);

из Винницы – отправление в 17:39, прибытие в Киев в 20:42 (с остановкой в Казатине в 18:31).

"Поезд будет курсировать в составе купейных вагонов, но с местами для сидения. Небольшая подсказка при выборе места: нечетные места – у окна, четные места – ближе к двери купе", – отметили в "Укрзалізниці".

Отмечается, что приобрести билеты можно как в железнодорожных кассах, так и онлайн: в мобильном приложении или на официальном сайте "Укрзалізниці". При этом стоимость билета в одну или в другую сторону составит 465,27 грн.

Но почему именно по такому направлению было решено запустить новый поезд, остается неизвестным. В целом временные поезда являются обычным явлением для Украины. Чаще всего железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком, в частности на праздники и в пиковые периоды поездок (например, каникулы или отпуска).

Ранее из Киева запустили другой поезд – в крупный туристический центр Ужгорода. Он будет временным – рейсы запланированы на период с 12 мая по 30 июля. Потребность усилить это направление объяснили ростом пассажиропотока и строительством евроколеи между Чопом и Ужгородом.

Также OBOZ.UA сообщал, что ранее же в "Укрзалізниці" появился уже восьмой флагманский поезд. Им стал №1/2 Харьков – Ворохта, который получил название "Единство" и едет через всю страну.

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