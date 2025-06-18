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В Украине запускают поезд со "специальными удобствами": когда первый рейс

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине запускают поезд со 'специальными удобствами'

"Укрзалізниця" запустила новый электропоезд – между Киевом и крупным региональным центром Житомиром. В перевозчике обещают, что добраться со столицы в Житомир можно будет немногим больше, чем за 2 часа, а в дороге пассажиры получат возможность заряжать гаджеты, перепеленать ребенка и т.д. В первый рейс поезд выйдет 27 июня.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

  • Поезд получил номер 856/855.
  • Поезд будет останавливаться только в Фастове.

"До Житомира из столицы можно будет доехать за гарантированные 2 часа с небольшим. Без пробок, с возможностью подзарядить смартфон в дороге, с качественными туалетами и достаточным местом для багажа", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд с местами для сидения 3-го класса. Среди прочего, он будет оборудован:

  • инклюзивным салоном с местами для людей с инвалидностью;
  • местами для велосипедов;
  • пеленательными столиками;
  • табличками шрифтом Брайля;
  • возможностью заряжать гаджеты.

Расписание нового поезда

  • С 27 июня – для рейсов из Киева:

Отправление из начальной станции – 17:48.

Отправление из Фастова – 18:30.

Прибытие на конечную станцию – 19:58.

  • С 30 июня поезд по направлению Житомир – Киев будет ходить с учетом проведения работ на участке:

Отправление из начальной станции – 06:18.

Отправление из Фастова – 07:49.

Прибытие на конечную станцию – 08:44.

  • С 1 августа поезд №856 Житомир – Киев будет ходить по расписанию:

Отправление с начальной станции – 06:18.

Отправление из Фастова – в 07:49.

Прибытие на конечную – в 08:37.

Где купить билеты на новый поезд

Продажа билетов осуществляется за 10 суток до поездки. Купить билеты можно в:

  • Приложении "Укрзалізниці".
  • На сайте перевозчика.
  • В кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает новый поезд – из Киева в Ужгород. Билеты на него уже поступили в продажу.

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