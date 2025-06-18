В Украине запускают поезд со "специальными удобствами": когда первый рейс
"Укрзалізниця" запустила новый электропоезд – между Киевом и крупным региональным центром Житомиром. В перевозчике обещают, что добраться со столицы в Житомир можно будет немногим больше, чем за 2 часа, а в дороге пассажиры получат возможность заряжать гаджеты, перепеленать ребенка и т.д. В первый рейс поезд выйдет 27 июня.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:
- Поезд получил номер 856/855.
- Поезд будет останавливаться только в Фастове.
"До Житомира из столицы можно будет доехать за гарантированные 2 часа с небольшим. Без пробок, с возможностью подзарядить смартфон в дороге, с качественными туалетами и достаточным местом для багажа", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: на маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд с местами для сидения 3-го класса. Среди прочего, он будет оборудован:
- инклюзивным салоном с местами для людей с инвалидностью;
- местами для велосипедов;
- пеленательными столиками;
- табличками шрифтом Брайля;
- возможностью заряжать гаджеты.
Расписание нового поезда
- С 27 июня – для рейсов из Киева:
Отправление из начальной станции – 17:48.
Отправление из Фастова – 18:30.
Прибытие на конечную станцию – 19:58.
- С 30 июня поезд по направлению Житомир – Киев будет ходить с учетом проведения работ на участке:
Отправление из начальной станции – 06:18.
Отправление из Фастова – 07:49.
Прибытие на конечную станцию – 08:44.
- С 1 августа поезд №856 Житомир – Киев будет ходить по расписанию:
Отправление с начальной станции – 06:18.
Отправление из Фастова – в 07:49.
Прибытие на конечную – в 08:37.
Где купить билеты на новый поезд
Продажа билетов осуществляется за 10 суток до поездки. Купить билеты можно в:
- Приложении "Укрзалізниці".
- На сайте перевозчика.
- В кассах вокзалов.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает новый поезд – из Киева в Ужгород. Билеты на него уже поступили в продажу.
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