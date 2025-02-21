В Украине запускают поезд с уникальным вагоном: когда первый рейс

"Укрзалізниця" запускает первый детский вагон в поезде международного сообщения. Им стал поезд №351 Киев – Кишинев. В первый рейс с детским вагоном он выйдет 27 февраля.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: продаж билетов в вагон уже начался.

Как рассказали в перевозчике, вагон "полностью сертифицирован для движения в международном сообщении". А также оборудован:

пандусами для колясок;

тематическими купе с Искорками Суперсил;

манежами для самых маленьких;

пеленательными столиками;

гипоаллергенной детской постелью;

детским меню;

подогревом детского питания;

защищенные бортики верхних полок;

бизибордами;

безопасными коридорными перилами с мягкой обивкой;

интерактивными учебно-развлекательными материалами;

настольными играми;

аудиосказками на ночь.

"Запускаем первый детский вагон в международном сообщении. Рекомендуем этот вагон в первую очередь для родителей с детьми 0-8 лет", – рассказали в "Укрзалізниці".

Там подчеркнули: продажа билетов в вагон осуществляется исключительно через приложение перевозчика. В нем он будет помечен специальной маркировкой "детский".

Правила покупки билетов на поезда обновили

Ранее же украинцам разрешили покупать билеты на поезда другим людям – и передавать им бонусы за это. Для этого в приложении "Укрзалізниці" следует создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его имя, фамилию, отчество и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт. Как рассказали в "Укрзалізниці":

Приобретаемый билет автоматически появится в аккаунте такого пассажира.

"Обнимашки" (бонусы) за путешествие будут начислены ему же.

У перевозчика подчеркнули: важно проверить, совпадают ли введенные данные с информацией в аккаунте пассажира, для которого покупается билет. Ведь система "автоматически проверяет их соответствие".

"Шеринг билетов между аккаунтами. Создайте профиль пассажира, для которого приобретаете билет. Билет появится в аккаунте пассажира", – сообщили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" ввела в эксплуатацию 9 новых пассажирских вагонов – 5 купейных и 4 СВ. Они были построены на Крюковском вагоностроительном заводе и вошли в состав фирменного поезда "Оберег" №63/64 Харьков – Львов.

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