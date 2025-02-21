В Украине запускают поезд с уникальным вагоном: когда первый рейс
"Укрзалізниця" запускает первый детский вагон в поезде международного сообщения. Им стал поезд №351 Киев – Кишинев. В первый рейс с детским вагоном он выйдет 27 февраля.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: продаж билетов в вагон уже начался.
Как рассказали в перевозчике, вагон "полностью сертифицирован для движения в международном сообщении". А также оборудован:
- пандусами для колясок;
- тематическими купе с Искорками Суперсил;
- манежами для самых маленьких;
- пеленательными столиками;
- гипоаллергенной детской постелью;
- детским меню;
- подогревом детского питания;
- защищенные бортики верхних полок;
- бизибордами;
- безопасными коридорными перилами с мягкой обивкой;
- интерактивными учебно-развлекательными материалами;
- настольными играми;
- аудиосказками на ночь.
"Запускаем первый детский вагон в международном сообщении. Рекомендуем этот вагон в первую очередь для родителей с детьми 0-8 лет", – рассказали в "Укрзалізниці".
Там подчеркнули: продажа билетов в вагон осуществляется исключительно через приложение перевозчика. В нем он будет помечен специальной маркировкой "детский".
Правила покупки билетов на поезда обновили
Ранее же украинцам разрешили покупать билеты на поезда другим людям – и передавать им бонусы за это. Для этого в приложении "Укрзалізниці" следует создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его имя, фамилию, отчество и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт. Как рассказали в "Укрзалізниці":
- Приобретаемый билет автоматически появится в аккаунте такого пассажира.
- "Обнимашки" (бонусы) за путешествие будут начислены ему же.
У перевозчика подчеркнули: важно проверить, совпадают ли введенные данные с информацией в аккаунте пассажира, для которого покупается билет. Ведь система "автоматически проверяет их соответствие".
"Шеринг билетов между аккаунтами. Создайте профиль пассажира, для которого приобретаете билет. Билет появится в аккаунте пассажира", – сообщили в "Укрзалізниці".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" ввела в эксплуатацию 9 новых пассажирских вагонов – 5 купейных и 4 СВ. Они были построены на Крюковском вагоностроительном заводе и вошли в состав фирменного поезда "Оберег" №63/64 Харьков – Львов.
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