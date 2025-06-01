В Украине запустили новый поезд по специальному маршруту: сколько стоят билеты

В Украине запустили новый поезд между Киевом и крупным региональным центром Винницей. Впрочем, временно – рейсы запланированы лишь на 1 и 8 июня. Билеты доступны в продаже на все запланированные даты – и, в частности, на рейс 8 июня из Киева в вагоны люкс стоят 2004,62 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 267/268.

"Добавляем места на пиковые даты в направлении Винницы. ... Поезд будет курсировать по составу купейных вагонов с местами для сидения", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Отправление из Киева – 08:33. Прибытие в Винницу – 11:46.

Отправление из Винницы – 17:39. Прибытие в Киев – 20:42.

Где купить билеты на новый поезд

В приложении Укрзалізниці.

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на поезд

На рейс 8 июня из Киева поезда №267/268 Киев – Винница – Киев билеты реализуют в вагоны 1 класса. Их стоимость – 491,13 грн.

В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту

В то же время, на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М. В нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы, светодиодное освещение салонов и т.д.

Поезд будет курсировать на региональном маршруте Фастов – Конотоп. Что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу.

"Это уже 4-й капитально отремонтированный электропоезд с начала этого года. И 40-й – с начала полномасштабного вторжения", – рассказали в "Укрзалізниці".

При этом подчеркивается: поезду еще предстоит пройти этап финального тестирования. И только после этого его выпустят в рейсы.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. В компании утверждают: новый бланк более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.

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