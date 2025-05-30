В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту: как выглядит внутри. Фото

На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М – в нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы, светодиодное освещение салонов и т.д. Поезд будет курсировать на региональном маршруте Фастов – Конотоп, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили, что также поезд оборудовали:

Буферными фонарями собственного производства "Укрзалізниці".

Местами для людей с инвалидностью.

Местами для пассажиров с велосипедами.

Табличками шрифтом Брайля, пеленальными столиками в главных вагонах.

"Это уже 4-й капитально отремонтированный электропоезд с начала этого года. И 40-й – с начала полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: поезду еще предстоит пройти этап финального тестирования. И только после этого его выпустят в рейсы.

В Украине запускают новый поезд по "специальному" маршруту

В то же время, в Украине запускают новый поезд между Киевом и крупным туристрическим центром Ужгородом. Причина – пиковые даты начала сезона отпусков. Поезд будет временным – его движение запланировано на период с 30 мая по 2 июня.

Отправление поезда из Ужгорода запланировано на 30 мая и 1 июня на 23:14. Прибытие в Киев – в 13:12.

Отправление из Киева – 31 мая и 2 июня в 15:12. Прибытие в Ужгород – 5:20.

Билеты на новый поезд можно купить в приложении "Укрзалізниці". А также:

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. В компании утверждают: новый бланк более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.

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