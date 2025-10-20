В Украине запланировали новое масштабное "большое строительство": что хотят построить в обход России

В Украине намерены построить подводную кабельную систему Kardesa, которая соединит страну с Болгарией, Турцией и Грузией и, по прогнозам, значительно повысит надежность и устойчивость отечественной телекоммуникационной инфраструктуры. Ожидается, что маршрут пройдет по Черному морю и станет частью цифрового коридора, который в обход России объединит Европу и Азию. Заниматься же строительством будут Vodafone Group и Vodafone Украина.

Видео дня

Об этом сообщили на Правительственном портале. Там отметили, что глобальными целями проекта являются:

Повышение надежности и безопасности связи в Черноморском регионе.

Создание альтернативного маршрута, обходящего территорию России.

"Vodafone Group и Vodafone Украина приступят к строительству подводной кабельной системы. В Европе главным партнером выступает глобальный Vodafone. А участок подводного кабеля по дну Черного моря будет финансироваться в том числе украинским Vodafone и реализовываться вместе с Минцифрой", – говорится в сообщении.

Что Украина надеется получить от строительства

Вместе с тем, подчеркивается, кроме цифровой безопасности, строительство подводной сети должно повысить транзитный потенциал Украины. Поскольку, утверждается, реализация проекта сделает страну "ключевым транзитным звеном между Европой и Азией".

Также, отмечается, проект должен создать новые рабочие места. Дело в том, что, по ожиданиям, он будет стимулировать развитие инфраструктуры:

Дата-центров.

Точек обмена трафиком и цифровой экономики.

"Это будет способствовать привлечению инвестиций и создаст новые рабочие места, особенно для инженеров, проектных менеджеров и IT-специалистов", – объяснили на Правительственном портале.

Вырастет трафик?

Кроме того, утверждается, будущая подводная сеть добавит дополнительные 500 Тбит/с пропускной способности для Черноморского региона. Что, акцентируется, "критически важно для роста объема трафика" от:

5G.

ИИ.

Стриминговых сервисов.

Когда начнут строительство и сколько будет стоить

В целом же стоимость проекта оценивается в более 100 млн евро. Ожидается, что строительство первого участка начнется в 2027 году в Болгарии.

"В Украине все работы будут проводиться исключительно в международно признанных безопасных зонах. И при стабильности и безопасности в регионе", – заверили на Правительственном портале.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре украинцы провели 28 557 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!