В Украине заметно переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине заметно подорожали нефасованные куриные яйца. Вечером 6 июля крупные сети супермаркетов продавали их в среднем по 4,88 грн штука (48,8 грн/десяток), что на 12 коп./штука (1,2 грн/десяток) выше, чем было в середине июня. При этом в экспертной среде не исключают, что с осени яйца могут вырасти в цене еще больше.

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В целом же, согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные сети продают нефасованные яйца по 4,59-5,7 грн/штука (45,9/57 грн/десяток). В частчности:

Auchan – 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток);

Novus – 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 4,63 грн/шт. (46,3 грн/десяток).

В свою очередь, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что яйца в Украине могут подорожать еще больше. Однако если это и произойдет, то, по его словам, не ранее осени.

Дело в том, объяснил он, что 70% стоимости составляют расходы на комбикорм, в основе которого лежит кукуруза. А потому, по словам Пендзина, "надо подождать урожая: если кукуруза плохо уродит, то с осени яйца начнут дорожать".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине существенно выросли цены на курятину. Так, 6 июля крупные сети супермаркетов продавали, в частности, бедро в среднем по 154 грн/кг, что более чем на 15 грн превышает среднюю стоимость июня. Одной из причин этого в экспертных кругах называют подорожание кормов.

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