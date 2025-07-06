В Украине существенно переписали цены на мясо: сколько теперь стоит курятина

В Украине существенно выросли цены на курятину (нефасованную). Так, 6 июля крупные сети супермаркетов продают, в частности, бедро в среднем по 154 грн/кг, что более чем на 15 грн превышает среднюю стоимость июня. Одной из причин же этого в экспертных кругах называют подорожание кормов.

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Об этом говорится в материале Ukrainian Agribusiness Club. Его авторы отмечают: в целом же, к концу лета стоимость мяса (не только курятины) может вырасти на 5-7%. Приведут же к этому, отмечается:

Все то же подорожание кормов.

Уменьшение поголовья свиней и крупного рогатого скота.

"На рынке фиксируется существенный рост цен на мясо. ... Существенное удорожание курятины частично объясняется повышением затрат на корма", – говорится в сообщении.

Сколько стоит курятина в украинских супермаркетах

В целом, по данным "Минфина", 6 июля отдельные сети супермаркетов выставили цены на куриное бедро на уровне 214-239,1 грн/кг. В частности:

Novus – 149 грн/кг.

Megamarket – 159 грн/кг.

Голень продают в среднем по 94,5 грн/кг, что более чем на 4 грн превышает среднюю цену июня. Цены в супермаркетах:

Novus – 79,99 грн/кг.

Megamarket – 109 грн/кг.

Стоимость тушки увеличилась почти на 3 грн – до средних 119,75 грн/кг. В отдельных супермаркетах ее продают по:

Megamarket – 125,5 грн/кг.

Novus – 114 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, иностранный сыр вытесняет украинский с полок супермаркетов и магазинов – в частности, польский. Причина – импортный продукт дешевле отечественного на 30-40%.

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