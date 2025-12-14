В Украине заметно переписали цены на новые квартиры: где приобрести жилье будет дешевле

В Украине в конце 2025 года самые дешевые квартиры в новостройках зафиксированы в Сумах – около 1 млн грн, а самые дорогие минимальные предложения во Львове, примерно 2,6 млн грн. Высокие стартовые цены также в Киеве, Виннице, Ровно, Черновцах и Днепре, тогда как в городах, ближе к фронту, минимальная стоимость жилья ниже.

Об этом свидетельствуют данные одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Самый низкий "входной билет" на первичный рынок в конце года зафиксирован в Сумах.

Здесь минимальная цена квартиры в новостройке составляет около 23,2 тысячи долларов, или ориентировочно 1 миллион гривен, это наименьший показатель среди областных центров Украины.

Противоположная ситуация во Львове, который традиционно удерживает позицию самого дорогого города на первичном рынке. Минимальная стоимость квартиры в новостройке здесь достигает 61,7 тысячи долларов, или около 2,6 миллиона гривен. Таким образом, разница между Львовом и Сумами превышает 2,5 раза.

Кроме Львова, высокие минимальные цены на квартиры в новостройках зафиксированы и в других крупных городах. В Киеве самая дешевая квартира на первичном рынке стоит около 2,5 миллиона гривен. В Виннице стартовая цена составляет примерно 2 миллиона гривен.

В Ровно, Черновцах и Днепре минимальная стоимость квартиры в новостройке находится на уровне около 1,9 миллиона гривен. Таким образом, даже в пределах одного ценового сегмента разница между регионами остается ощутимой.

Минимальная стоимость квартиры напрямую влияет на еще один важный показатель первичного рынка – сумма первого взноса по льготной ипотеке еОселя. В 2025 году программа фактически переориентировалась на жилье от застройщиков, как на этапе строительства, так и уже введенное в эксплуатацию не более трех лет назад.

Самый большой первоначальный взнос по программе приходится платить во Львове. Для готовой квартиры стоимостью около 3,2 миллиона гривен средний первый взнос составляет 636 тысяч гривен. В Киеве этот показатель ниже – около 532 тысяч гривен за квартиру стоимостью 2,7 миллиона гривен.

По данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, с начала 2025 года программой еОселя воспользовались 7 024 украинцы, получив ипотечные кредиты на общую сумму 13,3 миллиарда гривен. Больше всего кредитов было выдано в Киевской области, городе Киеве и Львовской области.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине расширили условия программы льготной ипотеки еОселя. Отныне мобилизованные военные могут брать кредиты под 3% годовых. Для них, как и для других участников программы, установлено ограничение максимальной площади жилья.

