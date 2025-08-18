В Украине заметно переписали стоимость зарядки электрокаров: сколько стоит каждый кВт*ч

В Украине заметно выросла подорожал заряд электромобилей. В частности, в июле средняя цена киловатт-часа полученного через АС порт составил 15,52 грн (+0,53 грн к предыдущему периоду). Через DC порт – 17,65 грн (+0,27 грн).

Об этом сообщает Институт исследований авторынка. Отмечается:

В целом, цены на быстрый заряд колеблются от 17 до 18,9 грн за 1 кВт*ч.

Медленный заряд стоит от 14,49 до 16,69 грн за 1 кВт*ч.

В то же время, утверждают аналитики, несмотря на подорожание, ездить на электричестве все еще выгоднее, чем на другом топливе. Так:

Заряд электромобиля для проезда 100 км обойдется на электрозарядных станциях в 378 грн (при среднем потреблении 20 кВт*ч на 100 км пробега).

100 км на газу (при потреблении 12л/100) обойдется для не слишком габаритной легковушки минимум в 410 грн.

100 км на бензине (10 л/100 км ) – в 600 грн.

При этом напоминается: в зависимости от локации могут происходить меньшие или большие тарифы. Также на некоторые станции распространяется тариф "за простой" – когда авто подключено, но зарядка не происходит.

"Заряжая машину по бытовому тарифу на дому (4,32 грн/кВт*ч при однозонном счетчике) 100 км пробега обойдется до 90 грн. Если же есть ночной тариф (2,16 грн), тогда сумма станет вдвое меньше – 45 грн", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине ожидается рост стоимости автотоплива – в частности, бензина. Впрочем, ожидают в Нацбанке, подорожание не будет резким. Соответственно, скачка цен на АЗС не произойдет.

