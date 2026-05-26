В Украине заметно изменились цены на картофель: сколько стоит теперь

В Украине пошли вверх цены на прошлогодний картофель – только в течение последней недели стоимость этого овоща выросла в среднем на 15% и сейчас его продают в супермаркетах по 12,49-18,10 грн/кг. Причина очевидна – сокращение запасов на складах при стабильном спросе на "второй хлеб".

Видео дня

Об этом сообщает EastFruit. Аналитики отмечают, что прошлогодний сезон отличился большим количеством некондиционного товара, что лишь ускорило вымывание качественных запасов из украинских хранилищ.

Ситуация на рынке

Главная причина роста — классическая рыночная формула: предложение сокращается, а спрос остается стабильным. Дополнительное давление создает дефицит качественного картофеля: оптовые компании жалуются, что не могут сформировать достаточные товарные партии из-за нехватки кондиционного продукта у производителей.

Впрочем, операторов рынка это не успокаивает. Большинство из них не исключают дальнейшего роста цен сразу по нескольким причинам:

высокая доля некондиционного картофеля в текущем сезоне ограничивает качественное предложение;

в текущем сезоне ограничивает качественное предложение; запасы в хозяйствах населения стремительно сокращаются ;

; сезонное давление на рынок будет усиливаться по мере приближения к новому урожаю.

Сколько стоит картофель сейчас

По состоянию на сегодня производители предлагают картофель урожая 2025 года по 6-12 грн/кг в зависимости от качества, сорта и объема партии. Это уже на 15% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели. Впрочем, несмотря на это, украинский картофель все еще остается значительно дешевле, чем год назад, – разница достигает почти 60%.

В то же время по данным "Минфина", по состоянию на 26 мая украинские супермаркеты продают картофель в среднем по 23,05 грн/кг – это на 3,6 грн дороже, чем было в начале месяца. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях цены на корнеплод следующие:

Varus – 13,90 грн/кг;

Novus – 15,49 грн/кг;

"Фора" – 16,90 грн/кг;

– 16,90 грн/кг; Auchan – 18,10 грн/кг;

– 18,10 грн/кг; АТБ – 12,49 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине стремительно падают цены на нынешнюю белокочанную капусту. На фоне избытка предложения и слабого спроса за неделю стоимость овоща снизилась в среднем на 18%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!