Цены упали почти на 20% за неделю: в Украине стремительно дешевеет популярный продукт

В Украине стремительно падают цены на нынешнюю белокочанную капусту. На фоне избытка предложения и слабого спроса за неделю стоимость овоща снизилась в среднем на 18% – сейчас килограмм капусты в супермаркетах стоит от 54,90 грн.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. По их данным, тенденция к снижению цен на капусту нового урожая наблюдается по всему украинскому рынку.

Почему дешевеет молодая капуста

Большинство украинских хозяйств уже начали массовую уборку ранней капусты – и рынок быстро наполнился предложением. В то же время спрос остается сдержанным: оптовые компании и розничные сети закупают небольшими партиями из-за короткого срока хранения продукта. В итоге фермеры вынуждены активно снижать цены, чтобы не остаться с товаром.

Цены

Капуста урожая 2026 года сейчас предлагается в пределах 34-40 грн/кг ($0,77–0,91/кг). Это в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой недели, хотя все еще дороже аналогичного периода прошлого года в среднем на 14%, что связывают с холодной и затяжной весной, которая замедлила созревание.

Согласно данным "Минфин" средняя стоимость молодой капусты в супермаркетах составляет 57,85 грн/кг. В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях страны этот овощ продается по следующим ценам:

"Сильпо" – 75,00 грн/кг;

– 75,00 грн/кг; Varus – 54,90 грн/кг;

Novus – 59,99 грн/кг;

– 59,99 грн/кг; "Фора" – 54,90 грн/кг;

Auchan – 59,90 грн/кг;

– 59,90 грн/кг; АТБ – 54,95 грн/кг.

И совсем другая картина – с прошлогодней капустой приемлемого качества: благодаря стабильному поту она, наоборот, дорожает. Если неделю назад оптовые партии шли по 8-15 грн/кг, то сейчас – по 10-17 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине ощутимо подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с апреля-2025 по апрель-2026 – их стоимость увеличилась сразу на 19%, до средних 59,2 грн/ десяток.

