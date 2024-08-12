Украинцам раздают дешевые кредиты на мини-ТЭС и солнечные станции: покупающие и какие условия

Один из государственных банков первым среди украинских финансовых учреждений заключил кредитный договор на установку газопоршневой электроустановки в рамках обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Правительственная программа позволяет бизнесу, ОСМД и частным домохозяйствам получить льготные кредиты для установления генерационных систем и повышения энергетической независимости.

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Об этом пишет правительственный портал. Один из государственных банков первым среди украинских финансовых учреждений заключил кредитный договор на установку газопоршневой электроустановки в рамках обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Кредит на сумму 28,7 млн. грн . предоставлен сроком на 5 лет под 9% годовых для обеспечения предприятия электроэнергией мощностью 2,5 МВт во время длительных отключений. Участие в программе могут принимать несколько категорий лиц. А именно:

предприниматели малого, среднего и крупного бизнеса , стремящиеся обеспечить свои предприятия автономными источниками электроэнергии;

, стремящиеся обеспечить свои предприятия автономными источниками электроэнергии; объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) , желающие установить генерирующие установки из альтернативных источников энергии или системы хранения электроэнергии;

, желающие установить генерирующие установки из альтернативных источников энергии или системы хранения электроэнергии; частные домохозяйства, планирующие установить солнечные панели, ветровые электростанции или системы хранения энергии.

Условия кредитования

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предлагаются разные условия кредитования в зависимости от категории заемщика и типа проекта. И сейчас они такие:

Кредиты для малого и среднего бизнеса:

сумма кредита: до 150 млн. грн;

до 150 млн. грн; срок кредитования: до 10 лет;

до 10 лет; процентная ставка: 5-7-9% годовых в зависимости от суммы и условий кредита;

5-7-9% годовых в зависимости от суммы и условий кредита; мишень: приобретение и установка газовых генерационных установок, солнечных и ветровых электростанций, систем скопления электроэнергии.

Кредиты для крупного бизнеса:

сумма кредита: более 150 млн. грн.;

более 150 млн. грн.; срок кредитования: до 5-7 лет;

процентная ставка: на первый год – 13,5% годовых, со второго года – плавающая ставка UIRD12M + 3%;

на первый год – 13,5% годовых, со второго года – плавающая ставка UIRD12M + 3%; цели: проекты по восстановлению энергетической инфраструктуры, приобретение энергетического оборудования для генерации электроэнергии.

Кредиты для ОСМД и ЖСК:

сумма кредита: до 5 млн. грн;

до 5 млн. грн; срок кредитования: до 5 лет;

до 5 лет; процентная ставка: 7% годовых;

7% годовых; цель: приобретение и установка оборудования для генерации электроэнергии из альтернативных источников, систем хранения энергии.

Кредиты для частных домохозяйств:

сумма кредита: до 480 тыс. Грн;

до 480 тыс. Грн; срок кредитования: до 10 лет;

до 10 лет; процентная ставка: 0% (государство компенсирует проценты);

0% (государство компенсирует проценты); цель: приобретение и установка солнечных панелей, ветровых электростанций, гибридных систем электроснабжения.

Инструкция по получению кредита

Чтобы получить кредит, нужно выполнить несколько шагов. А именно:

выбор банка: сначала нужно выбрать один из банков, участвующих в программе "Доступные кредиты 5-7-9%". К числу таких банков относятся государственные и коммерческие банки, сотрудничающие с Фондом развития предпринимательства;

сначала нужно выбрать один из банков, участвующих в программе "Доступные кредиты 5-7-9%". К числу таких банков относятся государственные и коммерческие банки, сотрудничающие с Фондом развития предпринимательства; подача заявки: руководство компании или ОСМД/ЖСК или владелец частного домохозяйства должно подать заявку на получение кредита. Это можно сделать непосредственно в банке или через онлайн-платформы, поддерживающие подачу заявок;

руководство компании или ОСМД/ЖСК или владелец частного домохозяйства должно подать заявку на получение кредита. Это можно сделать непосредственно в банке или через онлайн-платформы, поддерживающие подачу заявок; подготовка пакета документов: для получения кредита банк предоставит список документов, которые нужно будет подготовить в зависимости от типа вашего кредита;

оценка проекта банком: банк проводит анализ представленных документов, оценивает риски и принимает решение о предоставлении кредита;

банк проводит анализ представленных документов, оценивает риски и принимает решение о предоставлении кредита; подписание кредитного договора: в случае одобрения заявки банк и заемщик подписывают кредитный договор, после чего денежные средства могут быть перечислены на счет заемщика или непосредственно поставщику оборудования;

в случае одобрения заявки банк и заемщик подписывают кредитный договор, после чего денежные средства могут быть перечислены на счет заемщика или непосредственно поставщику оборудования; получение оборудования и установка: после получения кредита заемщик может приобрести оборудование, произвести его монтаж и подключение. Обычно банк контролирует процесс приобретения и установки, чтобы убедиться, что средства были использованы по назначению.

Дополнительные программы и возможности

Помимо основной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", банки предлагают еще ряд дополнительных финансовых инструментов. Сейчас они таковы:

кредитный кэшбек: некоторые банки совместно с Европейским банком реконструкции и развития предлагают возможность получить кэшбек за определенные расходы, что помогает снизить фактические расходы на проект;

некоторые банки совместно с Европейским банком реконструкции и развития предлагают возможность получить кэшбек за определенные расходы, что помогает снизить фактические расходы на проект; программа "ГринДИМ": работает в сочетании с программой "Доступные кредиты 5-7-9%" для ОСМД и ЖСК, позволяя получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров принял постановление, расширяющее сферу действия кредитной программы "5-7-9". Теперь, как заявлено, доступные кредиты можно получить на строительство и обустройство газотурбинных установок.

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