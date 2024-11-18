В Украине за удаленную работу без опыта готовы платить около 40 тысяч: кого ищут
В Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 40 тыс. грн.
Так, компания, занимающаяся продажей товаров для красоты и здоровья, ищет менеджера по продажам. Платить готовы от 20 000 до 50 000 грн. Среди требований – коммуникативные навыки и "наличие ноутбука или пк, наушников с гарнитурой и проводного интернета".
IT-компания готова платить от 32 000 до 37 000 грн оператору чата. Среди обязанностей – взаимодействие с клиентами через чат на сайте компании, а также предоставление консультаций "по вопросам продукции и услуг".
Рекламная компания ищет менеджера по работе с клиентами на зарплату от 15 000 до 45 000 грн. Как объясняется в объявлении, конкретная сумма будет зависеть от количества привлеченных клиентов.
Украинцам стали больше платить
В то же время, рассказали OBOZ.UA на крупном кадровом портале, украинские работодатели увеличили размер предлагаемых зарплат. В октябре этот показатель вырос в среднем на 5% – до 22 500 грн. При этом в некоторых сферах предлагаемая зарплата еще увеличилась – в частности, работникам сельского хозяйства были готовы платить на 7% больше, чем ранее, в среднем 24 000 грн.
На 6% увеличился размер предлагаемой зарплаты в строительстве и культуре – до 27 500 и 21 500 грн в среднем соответственно.
На 5% выросла предлагаемая зарплата сразу в ряде сфер:
- в логистике – в среднем до 21 000 грн;
- медицине, фармацевтике – до 22 500 грн;
- на рабочих специальностях, в производстве – до 22 500 грн.
По регионам больше всего увеличилась предлагаемая зарплата во Львовской области – в среднем на 1500 грн, до 22 500 грн. Далее идут области:
- Киевская – в среднем на 1050 грн, до 25 000 грн;
- Днепропетровская – на 1000 грн, до 21 000 грн;
- Одесская – на 1000 грн, до 21 000 грн;
- Харьковская – на 1000 грн, до 20 000 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, хорошие деньги в Украине можно зарабатывать и без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 60 тыс. грн.
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