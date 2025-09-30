В Украине за работу переводчиком готовы платить до 40 тысяч: какие языки нужно знать

Работодатели в Украине активно ищут переводчиков английского, польского и немецкого языков с уровнем владения В2 и выше. Зарплаты для таких специалистов колеблются от 8 до 40 тысяч гривенв зависимости от опыта и квалификации.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная служба занятости. После того как в июне 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в ЕС (Европейский Союз), потребность в высококвалифицированных специалистах со знанием иностранных языков значительно возросла.

Сегодня переводчики нужны практически во всех сферах – от ИТ и маркетинга до юридических, технических и финансовых материалов. Особенно ценны специалисты, способные делать синхронный перевод с минимальной задержкой.

Самым популярным языком для перевода в Украине остается английский. Работодатели ищут специалистов разного уровня: от тех, кто может пройти собеседование на иностранном языке, до профессионалов с дипломом бакалавра или магистра в области филологии или лингвистики. Для многих работодателей важен сертификат IELTS, который оценивает владение языком от A1 до C2.

Уровень В2 обычно достаточен для работы в переводе, но для топовых позиций могут потребовать сертификацию ATA Certification от Американской ассоциации переводчиков. Вторым по популярности является польский язык. Для работы переводчиком польского нужно пройти сертификацию Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, подтверждающую высокий уровень владения языком.

Третьим наиболее востребованным является немецкий, для которого сдают тест Goethe-Zertifikat. По данным Государственной службы занятости, с начала 2025 года работодатели искали 51 переводчика, а сейчас доступны 23 вакансии. Зарплаты переводчиков на едином портале вакансий колеблются от 8 до 40 тысяч гривен, в зависимости от уровня знаний, опыта и требований работодателя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко выросло количество вакансий в производстве, торговле, образовании, а также для представителей рабочих специальностей. Зарплаты, которые работодатели предлагают представителям таких специальностей, достигают 50 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!