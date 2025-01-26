В Украине за работу на дому готовы платить больше 40 тысяч: кого ищут

Удаленная работа становится все более популярной в Украине. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам 40 тыс. грн зарплаты и более.

Видео дня

Так, организация, специализирующаяся на публикации научных материалов, ищет редактора по работе с научными журналами и статьями. Платить обещают от 35 000 до 55 000 грн. Среди требований:

знание английского языка (уровень В2);

умение редактировать и форматировать статьи.

Компания, занимающаяся оптовыми и розничными продажами, ищет менеджера по продажам на зарплату от 30 000 до 80 000 грн. Среди требований – успешный опыт продаж В2В. При этом, отмечается, новичок должен будет пройти обязательный период адаптации в офисе компании.

Гостиничная управляющая компания ищет менеджера по туризму на зарплату от 50 000 до 60 000 грн. Ключевой обязанностью, отмечается, будет продажа "по входящим теплым обращениям покупателей: входящие звонки, сообщения в Instagram и Facebook". Среди требований – опыт продаж туристических услуг, в т.ч. по телефону, от 2 лет.

У кого в Украине зарплаты выросли больше всего

В то же время, больше всего в 2024 году медианная зарплата в Украине выросла у дизайнеров – сразу на 64%, до 28 750 грн. Значительно повысили зарплаты SMM-менеджерам – на 62%, до средних 20 250 грн. А кроме того, по данным аналитиков профильного ресурса:

мастерам по ремонту компьютерной техники – на 56%, до 35 000 грн;

электрикам – на 50%, до 30 000 грн;

монтажникам – на 48%, до 29 500 грн.

Медианная зарплата – статистический показатель, отражающий уровень доходов внутри распределения зарплат. Т.е. половина работников получает зарплату меньше медианной, а другая половина – больше.

В отличие от средней зарплаты, которая исчисляется как сумма всех зарплат, поделенная на количество работников, медианная зарплата является более устойчивым показателем – поскольку меньше зависит от очень высоких или низких зарплат.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным же замминистра экономики Татьяны Бережной, самыми затребованными на рынке труда Украины являются профессии электромонтера, швеи, слесаря-сантехника и электрогазосварщика. В целом же чаще всего работа ищут работников сферы услуг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!